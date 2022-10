Dopo una prima intensa giornata di sconti, l’Amazon Prime Day continua e continuerà fino alla mezzanotte di oggi 12 ottobre, proponendo offerte folli per tutti gli abbonati al servizio Prime di Amazon (a cui potete iscrivervi velocemente qui). Per tutti coloro che stavano cercando il momento migliore per cambiare la tastiera, Amazon offre, in sconto del 33%, la tastiera Trust GXT 833 Thado al prezzo di 19,99€ invece di 29,99€. Parliamo di una tastiera da gaming pensata per i giocatori competitivi e che vi aiuterà a fare la differenza nelle partite più complesse.

La tastiera Trust GXT 833 Thado è una periferica TKL (Tenkeyless) ovvero senza il tastierino numerico di destra per favorire movimenti più fluidi nell’utilizzo con il mouse. Grazie alla tecnologia N-key rollover, la tastiera registra qualsiasi pressione annullando l’effetto ghosting che spesso affligge molte tastiere da gaming ed è la causa principale di morte nei giochi competitivi online.

La piastra in metallo, presente nella parte posteriore, la rende invece estremamente stabile così da non perdere la concentrazione durante il gioco ed è aiutata anche dai piedini in gomma. Attivando la modalità gaming invece, vengono disattivati i tasti di sistema, come ad esempio il tasto Windows, e trasformati in pulsanti ad accesso diretto di alcune funzionalità di gioco. Questo vuol dire che avrete tasti appositi per abilità, equipaggiamento e quant’altro, avendo un netto vantaggio sui vostri avversari.

Se volete migliorare la vostra postazione da PC gamer risulta davvero un’ottimo acquisto, soprattutto grazie all’illuminazione LED che ne migliora il design. Vi consigliamo anche di dare un’occhiate alle numerose altre periferiche gaming (mouse, cuffie, tastiere meccaniche) in super offerta per non perdervi nessuno degli sconti gaming di questo Amazon Prime Day di ottobre.

Inoltre, come sempre, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

» Vedi offerta su Amazon «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!