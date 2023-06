Se siete alla ricerca di una splendida e comoda tastiera wireless, che sia leggera, portatile e che vi permetta di connettervi anche a più dispositivi contemporaneamente, allora il nostro suggerimento è quello di guardare senza indugi a questa offerta proposta da Amazon che, grazie ad uno sconto del 32%, vi permetterà di acquistare la sempre ottima Logitech K380, recentemente tornata alla ribalta anche grazie al trend degli Amazon Finds!

In questo modo, grazie all’ottima offerta Amazon, potrete acquistare questa tastiera di marca, senza fili, e super leggera, a soli 39,99€, contro i 58,99€ del suo prezzo originale, e dunque con un risparmio netto di 19 euro! Un affare!

Ma a cosa dobbiamo il successo della Logitech K380? Sostanzialmente al suo ottimo rapporto qualità/prezzo, visto che si tratta di una tastiera di grande qualità, venduta ad un prezzo che, già in origine, risulta più che conveniente. La K380 è infatti una tastiera dalla buona connettività, capace di associarsi a ben 3 dispositivi contemporaneamente, permettendo così un lavoro agevole anche tra più piattaforme, il che torna comodo, specie quando si è in continua mobilità, senza contare che si tratta di un prodotto compatibile sia con PC Windows, che con dispositivi portatili come iPhone, iPad e tablet Android.

Pensata appositamente per chi necessita di una buona tastiera fuori casa, magari in viaggio o per il lavoro in smart, la K380 è estremamente leggera e portatile, e permette di lavorare comodamente senza affaticare le mani visto che, al netto della sua compattezza, di propone comunque con un buon posizionamento delle dita.

Comprensiva di un tastierino numerico per un input di dati efficiente, la K380 ha opzioni di connettività Bluetooth/USB, tasti concavi per una digitazione precisa e confortevole, e persino una buona durata delle batterie tant’è che, pur essendo alimentata dalle classiche pile AAA, può continuare a funzionare per mesi senza che dobbiate preoccuparvi!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di dare un’occhiata direttamente alla pagina dedicata al prodotto direttamente sullo store Amazon, invitandovi ad acquistarlo prima che, prevedibilmente, esso vada esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!