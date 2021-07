Questo DAS da 288 TB è il sogno di chi ha sempre paura di finire lo spazio sul PC

TerraMaster ha presentato la sua nuova soluzione DAS (direct-attached storage) di livello professionale, con 16 alloggiamenti, dal nome D16 Thunderbolt 3. Questo mastodontico DAS è disponibile all’acquisto per 3599,99 euro, ovviamente dischi esclusi.

Grazie all’interfaccia Thunderbolt 3 da 40Gbps, il D16 è progettato per l’editing video 4K/8K veloce ed efficiente, per gli animatori, utenti CAD e altri creatori di contenuti. “Dotato di una coppia di porte Thunderbolt 3 da 40 Gbps e di un controller RAID di livello professionale, il D16 Thunderbolt 3 offre velocità fino a 2817 MB/s con un disco rigido ad alta velocità da 7200 RPM in modalità array RAID 0. In modalità RAID 6 è in grado di fornire velocità fino a 2480 MB/s.” si legge nel sito ufficiale. Insomma, le prestazioni non deludono di sicuro.

Gli utenti, spiega sempre TerraMaster, possono ridurre praticamente tutti gli aspetti legati alla post-produzioni dei video. Si possono trasferire diverse ore di filmato su Adobe Premiere Pro alla velocità della luce e si possono modificare i video non compressi da 10 e 12 bit con ProRes 422 (HQ), ProRes 4444 XQ e altri stream di dati.

Photo Credits: TerraMaster

Dal punto di vista del design, il D16 Thunderbolt 3 è compatto, permettendo di risparmiare molto spazio sulla scrivania o qualsiasi altra superficie. Inoltre è pratico da portare in giro, grazie alle maniglie che ne agevolano il trasporto. Ovviamente non mancano altre caratteristiche importanti: D16 è dotato di una ventola silenziosa di alta qualità e una struttura interna ottimizzata, che riduce la temperatura ma anche la risonanza tra i componenti, mantenendo un livello basso di rumorosità.

D16 Thunderbolt 3 è compatibile con i dischi SATA 3.5” e SSD 2.5”, che permettono di avere una capacità complessiva fino a 288 TB. Grazie a Thunderbolt 3, inoltre, gli utenti possono collegare in serie con un unico cavo oltre cinque dispositivi al computer. In questo modo gli utenti possono raggiungere una capacità superiore a 1 PB collegando insieme sei dispositivi D16 Thunderbolt 3.

Il sistema di archiviazione D16 Thunderbolt 3 supporta RAID 0, 1, 5, 6, 50 e 10, nonché le modalità di array di dischi JBOD. Inoltre, per non perdere mai i propri contenuti, TerraMaster utilizza una tecnologia all’avanguardia che è in grado di garantire la sicurezza dei dati e la sicurezza dello storage.