HTL WitH è un nuovo prodotto potenzialmente interessante per molte persone, in quanto consente di trasformare uno smartphone iPhone e Android in un vero e proprio computer portatile. Il dispositivo, ovviamente in formato clamshell, ha le dimensioni di 311x210x14,9 mm, pesa 1,18 Kg ed è equipaggiato con una batteria da 5.000mAh che si occupa sia di alimentare lo smartphone che il resto della componentistica. Idealmente, questo setup dovrebbe fornire un’autonomia sino a 6 ore.

Per quanto riguarda la connettività, su HTL WitH si trovano due porte USB dedicate come ingresso per lo smartphone (una per Android e l’altra per iPhone), due HDMI (ognuna delle quali fornisce funzionalità di ingresso o uscita), un jack audio per cuffie da 3,5mm e un lettore di schede. Infine, è presente una porta USB per la ricarica. Il prodotto è in vendita su Amazon Japan al prezzo di 61.380 Yen, ovvero circa 424 euro al cambio attuale.

Photo Credit: Amazon JP

HTL WitH non è l’unico in grado di svolgere una simile funzione. Infatti, diversi anni fa, nel 2018, Razer aveva presentato Project Linda, purtroppo mai commercializzato ufficialmente, che permetteva di realizzare un simil notebook gaming basato sul potente smartphone della stessa azienda. Un altro è Samsung Nexdock, che sfrutta la modalità Dex presente sui dispositivi della società sudcoreana. Indubbiamente, HTL WitH, rispetto a queste ultime proposte, possiede il vantaggio di non essere legato a uno specifico ecosistema.

