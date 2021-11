Questo driver impedisce di aggiornare a Windows 11

Stando a quanto riportato dai colleghi di Bleeping Computer, è stato individuato un nuovo problema in Windows 11 che porta gli utenti che utilizzano Intel Smart Sound Technology alla visualizzazione della temibile “schermata blu” a causa di un’incompatibilità del driver. Microsoft, attraverso la pagina “Problemi noti e notifiche di Windows 11“, ha informato che le persone interessate non saranno in grado di effettuare l’aggiornamento a Windows 11.

Photo Credit: Microsoft

Il driver responsabile della situazione è IntcAudioBus.sys con una versione del file precedente a 10.29.0.5152 o 10.30.0.5152, che in “Gestione dispositivi” viene presentato con il nome “Controller audio Intel Smart Sound Technology (Intel SST)“. Il dispositivo in questione è un processore digitale di segnale che lavora insieme alle CPU Core e Atom per gestire i comandi vocali e riprodurre musica senza scaricare la batteria. Non deve essere confuso con l’altro Intel SST, o Speed ​​Select Technology, che consente ai server di modificare la loro velocità di clock a seconda del carico di lavoro.

La “correzione” consiste nell’aggiornare il driver a una versione più recente. Giusto per rendere le cose più complicate, le versioni 10.30.x non sono più recenti di quelle 10.29.x e l’aggiornamento potrebbe dipendere dal produttore del PC che offre l’update. Al termine dell’installazione, la sospensione della compatibilità sull’aggiornamento dovrebbe essere revocata. La notizia giunge poco dopo che una recente build Insider (22000.346) di Windows 11 ha sostituito lo “schermo nero” di errore con la precedente “schermata blu”, che tutti ben conosciamo dalle precedenti release del sistema operativo della casa di Redmond. Al momento, tuttavia, non sono chiare le motivazioni che hanno portato a questo cambiamento.