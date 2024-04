Questo mini PC è il primo con una CPU cinese, ma non lo potete comprare

Il processore 3A6000 è realizzato da Loongson, il rinomato produttore cinese di CPU ed è stato inserito (e ha quindi debuttato) in un mini-PC di Morefine, suscitando l'interesse degli appassionati di tecnologia di tutto il mondo.

Il mini-PC Morefine M700S, equipaggiato con il processore Loongson 3A6000, ha attirato l'attenzione grazie alle sue prestazioni e al design compatto. Con dimensioni di soli 149 x 145 x 50 mm e un peso di appena 812 g, questo dispositivo offre una portabilità senza precedenti senza sacrificare la potenza. Dotato di supporto per la memoria DDR4-3200 dual-channel, uno slot M.2 PCIe Gen 3.0 e un alloggiamento per hard disk da 2,5 pollici, il M700S offre una versatilità straordinaria per soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti.

Ma cosa rende così speciale il processore Loongson 3A6000? Innanzitutto, la sua architettura quad-core (4C/8T) e la frequenza operativa di picco di 2,5 GHz garantiscono prestazioni fluide e reattive in qualsiasi scenario d'uso. Inoltre, il chip utilizza la rivoluzionaria architettura Dragon di 4a generazione, che integra i potenti core LA664. I test di benchmark hanno dimostrato che il 3A6000 è in grado di competere con i processori Intel di fascia alta, raggiungendo prestazioni paragonabili al Core i5-14600K in test clock-for-clock.

Il mini-PC Morefine M700S è già disponibile sul mercato cinese al prezzo di 2.799 yuan, circa 366 euro. Nonostante il prezzo leggermente più alto rispetto ad altri mini-PC sul mercato, il M700S offre un rapporto qualità-prezzo notevole grazie alle sue prestazioni eccezionali e alla sua versatilità. In Italia, ovviamente, non sarà possibile acquistarlo... almeno per ora.