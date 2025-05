SwitchBot presenta due nuovi prodotti: la serratura smart Lock Ultra e Hub 3

L’innovazione bussa alla porta, ed è SwitchBot ad aprirla. Il brand giapponese in rapida ascesa nel settore della domotica presenta oggi due prodotti destinati a ridefinire il concetto di casa intelligente: SwitchBot Lock Ultra Vision Combo e SwitchBot Hub 3. Un connubio perfetto di sicurezza, tecnologia e design pensato per integrarsi in qualsiasi abitazione.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: sicurezza facciale in un click

La Lock Ultra Vision Combo è la prima serratura smart retrofit al mondo dotata di riconoscimento facciale 3D. Grazie alla combinazione del dispositivo Lock Ultra, del Keypad Vision e del Hub Mini Matter Enabled, SwitchBot offre una soluzione di sicurezza che unisce praticità e protezione ai massimi livelli. Il riconoscimento facciale sfrutta oltre 30.000 punti infrarossi per creare una mappa del volto ad altissima precisione, capace di riconoscere in meno di un secondo con un tasso di errore praticamente nullo (inferiore allo 0,0001%). I dati sono protetti da crittografia AES-128 e memorizzati localmente, per garantire la massima privacy. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, l’autenticazione funziona grazie alla luce infrarossa da 850 nm.

Con 18 metodi di sblocco, tra cui riconoscimento facciale, impronta digitale, NFC, comandi vocali e controllo da app, la Lock Ultra Vision Combo è pensata per ogni esigenza. Si installa sulla quasi totalità delle serrature europee (compatibilità del 99,9%) senza forature o modifiche strutturali. Inoltre, il sistema FastUnlock assicura uno sblocco istantaneo mantenendo una connessione Bluetooth sempre attiva con il Keypad Vision. Il nuovo motore, più potente e silenzioso (solo 20 dB), garantisce un’apertura rapida e precisa in ogni modalità: High Speed, Default, Quiet o Night Mode.

Un design elegante e ultra-sottile, tre finiture effetto legno e una batteria a tre livelli (ricaricabile, di backup e di emergenza) completano questa soluzione pensata per offrire affidabilità totale, anche in situazioni critiche.

Prezzo consigliato: 299,99€

Acquista su Amazon Italia o sul sito ufficiale SwitchBot

Versione senza riconoscimento facciale

Prezzo consigliato: 249,99€

Acquista su Amazon Italia o sul sito ufficiale SwitchBot

SwitchBot Hub 3: la centrale domotica Matter-ready

Accanto alla serratura smart, debutta anche il nuovo SwitchBot Hub 3, un hub di controllo intelligente compatibile con lo standard Matter, che consente l’integrazione con oltre 100.000 dispositivi IR e prodotti smart home di altri marchi. Il cuore dell’Hub 3 è il Dial Master, un controller rotativo ed esclusivo che permette regolazioni ultra-precise di volume, temperatura e altro ancora. A questo si aggiungono pulsanti scena personalizzabili, monitoraggio ambientale in tempo reale (interno ed esterno) e la possibilità di creare automazioni su misura per risparmiare energia e aumentare il comfort.

L’Hub 3 è in grado di inviare fino a 30 comandi programmabili e integrare prodotti già presenti in Apple Home, rendendo la gestione della smart home intuitiva e centralizzata. Inoltre supporta l'integrazione fino a 30 dispositivi SwitchBot nell'ecosistema Matter.

Prezzo consigliato: 129,99€

Acquista su Amazon Italia o sul sito ufficiale SwitchBot

Offerta lancio

Dal 22 maggio al 5 giugno è attivo uno sconto del 15% su Lock Ultra Vision Combo, Lock Ultra Touch Combo and Hub 3, sia su Amazon che sul sito ufficiale utilizzando il codice "15OFFYC522".