Questo notebook 2 in 1, perfetto per i creativi, non è mai costato COSI' POCO!

Se siete alla ricerca di un notebook versatile e potente per la creazione di contenuti, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Il nuovo ASUS ProArt PZ13 OLED è disponibile a soli 999€, con un incredibile sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 1.499€. Un'opportunità unica per i professionisti della creatività che desiderano uno strumento all'avanguardia a un prezzo vantaggioso.

ASUS ProArt PZ13 OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ProArt PZ13 OLED si distingue per il suo design innovativo e la sua versatilità. Dotato di un display OLED touchscreen da 13,3 pollici con risoluzione 3K e formato 16:10, offre colori straordinari e dettagli nitidissimi. Il pannello è staccabile, trasformando il dispositivo in un tablet creativo ideale per il disegno digitale, la progettazione grafica e l'editing multimediale.

Le prestazioni di livello desktop sono garantite dal processore Snapdragon X Plus, che insieme alla GPU Qualcomm Adreno offre potenza ed efficienza per gestire anche i carichi di lavoro più complessi. Con 16 GB di RAM e un ampio SSD da 1TB, avete tutto lo spazio e la velocità di cui avete bisogno per gestire file di grandi dimensioni e software professionali senza rallentamenti.

Un altro aspetto distintivo di questo notebook è il raffreddamento avanzato ASUS IceCool Pro, che utilizza metallo liquido sulla CPU, heat pipe e doppie ventole da 102 pale per mantenere temperature ottimali anche sotto stress. Inoltre, l'esclusivo ASUS Dial, un controller fisico intuitivo, vi consente di regolare istantaneamente i parametri delle vostre applicazioni creative per un flusso di lavoro più fluido ed efficiente.

Grazie a Windows 11 Home, ASUS ProArt PZ13 OLED sfrutta appieno le potenzialità dell'intelligenza artificiale, migliorando la produttività e ottimizzando le prestazioni.

Non perdete l'occasione di portare la vostra creatività a un nuovo livello con ASUS ProArt PZ13 OLED. Acquistatelo ora su Amazon a soli 999€ prima che l'offerta scada! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook 2 in 1 per ulteriori consigli.

