Questo notebook HP con RTX 4060 non è mai costato COSI' POCO! IMPERDIBILE

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming che combini potenza, versatilità e un prezzo eccezionale, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Infatti, HP Victus 16 è disponibile a soli 1.099,99€, segnando il suo minimo storico. Un’occasione imperdibile per chi desidera un portatile ad alte prestazioni.

HP Victus 16, chi dovrebbe acquistarlo?

HP Victus 16 è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo in grado di gestire il gaming, la produttività e la creatività senza compromessi. Con un processore Intel Core i5-14450HX capace di raggiungere una velocità di boost fino a 4,8 GHz, supportato da 16 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz, offre prestazioni eccezionali sia per i gamer che per i professionisti.

Il display FHD IPS da 16,1 pollici con refresh rate di 165 Hz garantisce immagini fluide e colori vividi, ideali per giochi competitivi e contenuti multimediali. La scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4060 da 8 GB GDDR6 consente di sfruttare le ultime tecnologie di ray-tracing e AI per un’esperienza visiva di alto livello.

HP Victus 16 non è solo potente, ma anche ben progettato. Il suo chassis in grigio opaco include un sistema di raffreddamento a cinque vie, perfetto per mantenere prestazioni ottimali anche durante sessioni intensive. La connettività è al top grazie a Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, e numerose porte tra cui USB-C e HDMI 2.1.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 1.099,99€, questo notebook gaming rappresenta un investimento intelligente per chi cerca potenza, qualità e un design accattivante. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon