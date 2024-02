Questo popolare MacBook Pro è ora considerato obsoleto da Apple

In una mossa che segna la fine di un'era per Apple, il gigante tecnologico ha ufficialmente dichiarato obsoleto il MacBook Pro da 13" della metà del 2012. Questo particolare modello occupa un posto speciale nel cuore di alcuni utenti, poiché è stato l'ultimo MacBook Pro a disporre di un'unità ottica, che permetteva agli utenti di riprodurre CD o DVD.

La decisione di Apple di classificare il MacBook Pro di metà 2012 come obsoleto porta alla logica conseguenza che oramai tutti i dispositivi dotati di unità ottica non sono più supportati. Secondo la pagina di supporto di Apple, i prodotti sono considerati obsoleti se la loro vendita è stata interrotta più di 7 anni fa. Ciò comporta la cessazione di tutti i servizi hardware e l'impossibilità per i fornitori di servizi di ordinare parti per i prodotti obsoleti.

Il MacBook Pro di metà 2012 è stato rimosso dalla gamma Apple nell'ottobre 2016, segnando la fine di un'era per coloro che apprezzavano l'inclusione di un'unità ottica. Il dispositivo aveva già perso il supporto software: macOS Big Sur, rilasciato nel 2020, è stato l'ultimo sistema operativo compatibile con il vecchio MacBook Pro. Nonostante ciò, le vecchie versioni di macOS hanno continuato a ricevere aggiornamenti di sicurezza.

La rimozione dell'unità ottica dai successivi modelli di MacBook Pro è stata una decisione controversa, ma riflette una tendenza più ampia del settore. Le unità ottiche sono diventate sempre più obsolete per la maggior parte degli utenti, e anche molti portatili Windows hanno abbandonato questa funzione. Apple offre ancora un'unità ottica esterna nota come SuperDrive, in grado di leggere e masterizzare CD e DVD. Tuttavia, non viene aggiornata da anni e si basa sulla connessione USB-A, ormai vecchia e non più standard nella maggior parte dell'hardware Mac. Gli utenti che possiedono ancora il SuperDrive potrebbero aver bisogno di un adattatore per utilizzarlo con i Mac moderni.

L'addio al MacBook Pro 13 pollici della metà del 2012 ci ricorda il passaggio dai supporti fisici all'attuale panorama digitale. Se un tempo l'inclusione di unità ottiche era una caratteristica fondamentale, la loro assenza è diventata la norma. Il riconoscimento da parte di Apple del MacBook Pro della metà del 2012 come obsoleto segna la fine di un'epoca e simboleggia la natura in continua evoluzione della tecnologia e delle preferenze dei consumatori.