Questo progetto trasforma Raspberry Pi in un Nintendo Switch Lite

Il form factor ridotto e la potenza di elaborazione di Raspberry Pi Compute Module 4 lo hanno reso una scelta obbligata per molti sviluppatori che desiderano creare console portatili personalizzate. Oggi, in particolare, vi parliamo di un interessante progetto creato dal maker noto come StonedEdge. Dopo un anno di progettazione e costruzione, lui e un amico sono riusciti a creare una replica di Nintendo Switch Lite con un Raspberry Pi CM4 che esegue RetroPie, chiamato RetroLite CM4. Al momento, il progetto non è open source, ma il maker ha già preso in considerazione questa possibilità per il futuro. Fino ad allora, i più curiosi sono ancora dare un’occhiata da vicino al processo di costruzione e ai componenti interni nel caso stiano cercando di ottenere qualcosa di simile.

Credit: Gareth Halfacree

Il Raspberry Pi Compute Module 4 trasmette il flusso video su uno schermo LCD IPS da 5,5” alloggiato all’interno di un case personalizzato in alluminio. Secondo StonedEdge, il case è stato progettato in Solidworks e possiede altoparlanti integrati per l’uscita audio e controlli funzionanti che ricordano quelli di Switch Lite. Per quanto riguarda la batteria, StonedEdge ha inserito una batteria ai polimeri di litio da 4000mAh per alimentare il dispositivo.

Ci sono moduli aggiuntivi utilizzati in tutto il design, i cui dettagli possono essere trovati in questo post sul forum Raspberry Pi. Nel thread potete dare un’occhiata alla sequenza temporale del processo di realizzazione, ma potete trovare immagini più recenti su Reddit. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di seguire StonedEdge per ulteriori aggiornamenti su questo progetto e su eventuali progetti basati su Raspberry Pi.

Credit: Gareth Halfacree

