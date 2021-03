Radeon 6700 XT, ecco le nuove custom di ASUS

ASUS ha presentato la sua famiglia di schede grafiche personalizzate basate sulla recentemente annunciata GPU AMD Radeon RX 6700 XT, dotata di 2.560 stream processor e 12GB di GDDR6 su un’interfaccia di memoria a 192 bit. Le nuove schede appartengono formalmente al segmento mainstream del mercato, ma possiedono quasi tutte le caratteristiche che si trovano sui dispositivi pensati per gli appassionati più esigenti. La line up comprende tre modelli: Dual Radeon RX 6700 XT, TUF Gaming Radeon RX 6700 XT e ROG Strix Radeon RX 6700 XT. La ROG Strix Radeon RX 6700 XT, ovviamente, è la proposta di punta, la TUF combina durata nel tempo e prestazioni, mentre la Dual è leggermente più compatta delle altre due e può trovare posto facilmente all’interno di case Micro-ATX e Mini-ITX.

Tutti i prodotti si basano su un PCB personalizzato e dispongono anche di uno switch BIOS hardware per caricare automaticamente diverse frequenze e voltaggi, quindi possiamo affermare con sicurezza che le tre schede Radeon RX 6700 XT di ASUS presentano frequenze più alte di quelle consigliate da AMD. Per quanto riguarda l’erogazione dell’energia, le ROG e TUF Radeon RX 6700 XT utilizzano due connettori di alimentazione PCIe ausiliari a otto pin, mentre la Dual è dotata di un connettore a otto pin e uno a sei pin.

Tutte le schede sono dotate di un generoso sistema di raffreddamento proprietario che occupa più di due slot ed è equipaggiato con due (nel caso del modello Dual) o tre ventole in grado anche di fermarsi (nella modalità Zero RPM in presenza di carichi leggeri), più heatpipe e un backplate per migliorare il raffreddamento e la rigidità. Poiché le nuove schede Radeon RX 6700 XT sono progettate principalmente per i gamer più incalliti, sono dotate di LED RGB programmabili, in modo da integrare al meglio il loro aspetto estetico con il resto della configurazione.

ASUS deve ancora annunciare le specifiche finali delle sue schede, quindi attualmente è impossibile dire quali saranno le loro prestazioni rispetto ai modelli reference di AMD. Purtroppo, la compagnia taiwanese non ha ancora rivelato i prezzi o le date di disponibilità dei prodotti.