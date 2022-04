Come previsto da svariati rumor che si sono susseguiti nelle ultime settimane, AMD oggi ha ufficialmente iniziato la vendita per il mercato consumer della sua nuova Radeon RX 6400, scheda di fascia bassa della famiglia RDNA 2, dopo che era stata inizialmente rilasciata come esclusiva per il mercato OEM insieme alla RX 6500 XT.

La Radeon RX 6400 di AMD è basata sulla GPU NAVI 24, prodotta con il nodo TSMC a 6 nm ed equipaggiata con 768 Stream Processor. La scheda ha inoltre un clock di base di 1923 MHz e un boost clock di 2321 MHz, 3,5 TFLOP di potenza di calcolo FP32, una memoria GDDR6 da 4 GB a 14 Gbps con un’interfaccia bus a 64 bit, 16 MB di memoria Infinity Cache e 112 GB/s di larghezza di banda. In termini di consumi la RX 6400 ha un TBP di 53 W, che quindi non richiede un connettore di alimentazione esterno.

Credit: Expreview



A quanto pare alcuni media cinesi hanno ricevuto le schede in anticipo e hanno potuto recensirle, come nel caso di Expreview. In base alla recensione, la RX 6400 si colloca tra la RX 6500 XT e la GTX 1650 di Nvidia sia nei test effettuati su 3D Mark, sia nelle prove eseguite su svariati giochi tutti impostati a 1080p e qualità massima. Il fatto però di avere una memoria di soli 4 GB si rivela un grosso limite su alcuni di essi, come nel caso di Watch Dogs: Legion dove la scheda fatica a superare i 23 fotogrammi, anche riducendo la qualità grafica. Situazione leggermente migliore con Assassin’s Creed: Origins dove raggiunge 42 fps mentre con Far Cry 5 riesce a mantenere una media di 62 fps a dettagli massimi.

La Radeon RX 6400 è disponibile a partire da 159,99 $, circa 147 € al cambio attuale, anche se in Italia non sono ancora reperibili. Inizialmente oggi doveva essere previsto il refresh delle schede AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT, che però è stato successivamente posticipato al 10 maggio.