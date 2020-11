Radeon RX 6800 e RX 6800 XT, ecco i nuovi modelli Biostar

Il produttore taiwanese Biostar ha annunciato oggi il lancio della sua serie di schede grafiche AMD Radeon RX 6800. Equipaggiate con la nuova architettura RDNA 2 di AMD, i modelli della serie RX 6800 sono realizzati su misura per eseguire giochi tripla A, offrendo frame rate elevati per un’ottima esperienza di gioco anche a risoluzione 4K.

La RX 6800 XT è il modello di punta attuale ed è dotato di 72 unità di elaborazione, 128MB di AMD Infinity Cache, 16GB di memoria GDDR6 dedicata, una frequenza di boost sino a 2.250MHz ed un TDP di 300W.

Tuttavia, la scheda grafica RX 6800 non è molto inferiore rispetto alla sorella maggiore. Infatti, troviamo 60 unità di elaborazione associate a 128 MB di Infinity Cache, mentre il boost clock è di 2.105 MHz. Infine, 16GB di RAM GDDR6 completano le specifiche tecniche.

Entrambe i prodotti possiedono caratteristiche come la “Rage Mode“, funzione che consente di attivare un overclock automatico con un solo clic per offrire un’azione di gioco ancora più fluida. Ovviamente, è possibile utilizzare altre funzionalità aggiuntive, come AMD FidelityFX e Radeon Image Sharpening per migliorare la nitidezza ed il dettaglio delle immagini, oltre alla tecnologia AMD Freesync per eliminare il fastidioso difetto del tearing.

Dal punto di vista del design, entrambe le schede grafiche hanno un aspetto elegante e premium, con un backplate in alluminio pressofuso e una ventola assiale progettata su misura che fornisce prestazioni di raffreddamento eccellenti.

Entrambe le schede grafiche della serie RX 6800 sono dotate di più uscite video, come due DisplayPort 1.4 con tecnologia DSC, una porta HDMI 2.1 con supporto a VRR e FRL e una porta USB Type-C aggiuntiva.

Purtroppo, al momento non conosciamo prezzi e disponibilità, ma si tratta di proposte indubbiamente interessanti per coloro che vogliono realizzare una build basata su hardware AMD prima delle vacanze natalizie.