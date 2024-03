Pare che la Nvidia RTX 5080 avrà lo stesso assurdo problema della 4080

Un nuovissimo leak riguardante le future GPU Blackwell di Nvidia ha sollevato preoccupazioni tra i giocatori rispetto alle potenziali specifiche della RTX 5080, riaccendendo i timori legati al problematico lancio della RTX 4080 dovuto almeno in parte a delle specifiche deludenti e alla controversa cancellazione della versione da 12GB.

Il leaker Kopite7kimi, noto leaker conosciuto per le sue anticipazioni sulle schede grafiche, sostiene che il chip GB203 della RTX 5080 utilizzerà un bus di memoria da 256-bit, mentre il modello più basso nella gamma, il GB205, avrà un bus da 192-bit. Queste informazioni, pur essendo solo voci di corridoio, hanno scatenato dibattiti sulla possibile assenza di un GPU da 384-bit nella famiglia Blackwell, come suggerito dallo stesso leaker in un post pubblicato su X.

La RTX 5090 utilizzerà un bus di memoria da 512-bit, molto più grande rispetto a quello da 256-bit della RTX 4090

Tuttavia, è prematuro allarmarsi. Queste speculazioni potrebbero non essere accurate e Nvidia potrebbe decidere di cambiare strategia. Inoltre, la RTX 5090, l'unico modello Blackwell previsto per quest'anno, avrà un bus di memoria da 512-bit, significativamente più ampio rispetto alla RTX 4090, indicando un possibile salto prestazionale per il modello di punta.

Inizialmente si pensava che la RTX 5080, basata sul chip GB203, utilizzasse un bus di memoria da 384-bit migliorato rispetto ai 256-bit della RTX 4080. La decisione di mantenere un bus da 256-bit per il modello xx80 potrebbe suggerire altri tipi di miglioramenti nella gestione della memoria, incluso il passaggio a 16GB di VRAM per la RTX 5080.

Nvidia dovrà inoltre garantire che le specifiche scelte siano almeno pari o superiori a quelle della RTX 4090 per dare un posizionamento netto alla nuova GPU, o in alternativa potrebbe abbassare il cartellino per offrire un miglior rapporto qualità-prezzo, sebbene sia difficile immaginare una GPU di classe xx80 più accessibile. In ogni caso Nvidia dovrà fare del suo meglio per convincere i potenziali acquirenti che la RTX 5080 sia davvero un'opzione conveniente rispetto alla RTX 4080, proprio per evitare gli errori commessi con il lancio d quest'ultima.