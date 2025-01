Raffredda al meglio la tua CPU con questo dissipatore a liquido Corsair, oggi a MENO DI META' PREZZO! -52%

Se siete alla ricerca di un dissipatore a liquido per CPU che combini prestazioni avanzate e design intelligente, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Corsair iCUE Link H170i RGB è ora disponibile a soli 133,20€, con un incredibile sconto del 52% rispetto al prezzo consigliato di 274,90€. È il momento perfetto per migliorare la vostra configurazione PC con un prodotto di alta gamma. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori dissipatori a liquido per CPU per ulteriori consigli.

Corsair iCUE Link H170i RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

Corsair iCUE Link H170i RGB è l'opzione ideale per chi cerca un sistema di raffreddamento all-in-one affidabile e silenzioso. Grazie al radiatore da 420 mm e alle ventole CORSAIR QX140 RGB, potrete garantire alla vostra CPU un raffreddamento ottimale anche durante i carichi più intensi, riducendo al minimo il rumore. Le ventole, dotate di tecnologia a cuscinetto magnetico e 34 LED RGB ciascuna, offrono non solo prestazioni elevate, ma anche un'estetica mozzafiato.

Un altro aspetto distintivo di questo dissipatore è l’ecosistema iCUE LINK, che semplifica la gestione dei cavi e consente di collegare tutti i componenti tramite un’unica porta sull’hub incluso. Questo design innovativo riduce l’ingombro, migliorando l’aspetto del vostro case e rendendo l’installazione più veloce e intuitiva.

Grazie al supporto della modalità Zero RPM, le ventole possono fermarsi completamente alle basse temperature, eliminando qualsiasi rumore. Il controllo PWM consente di regolare con precisione la velocità delle ventole fino a 2.000 giri/min, offrendo un raffreddamento personalizzato in base alle vostre esigenze.

Compatibile con socket Intel LGA 1700 e AMD AM5, questo dissipatore è progettato per supportare configurazioni di ultima generazione, rendendolo una scelta versatile e duratura.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta imperdibile: Corsair iCUE Link H170i RGB è disponibile ora su Amazon a soli 133,20€. Aggiungetelo subito al carrello e scoprite la differenza di un raffreddamento silenzioso ed efficiente.

Vedi offerta su Amazon