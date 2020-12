Raspberry Pi 400, una mod lo trasforma in una specie di All-in-one

Raspberry Pi 400 è una versione modificata del classico Raspberry Pi 4 adattata per essere inclusa all’interno di una piccola e leggera tastiera. Questo permette di portare con sé il proprio Pi ed averlo sempre pronto all’uso, con l’unico requisito di disporre di una presa di alimentazione nelle vicinanze e di un display a cui collegarlo. Proprio quest’ultimo requisito può essere ora aggirato grazie a questa mod che permette il collegamento di un display touch removibile che trasforma Pi 400 in una specie di All-in-one ultra portatile!

La mod è stata realizzata dal maker che su Reddit si fa chiamare Jwktje. Questa modifica permette il collegamento al Raspberry Pi 400 di un display touch tramite un supporto appositamente stampato in 3D per l’occasione. Il progetto viene reso interessante dal fatto che questa mod non richiede nemmeno il collegamento di un cavo alle porte Mini HDMI del Raspberry in quanto il display touch viene gestito direttamente dai pin GPIO.

Secondo Jwktje, lo schermo utilizzato è un touchscreen Pimoroni Hyperpixel, ciò eliminerebbe almeno in teoria la necessità di utilizzare un mouse. Jwktje ha commentato che è possibile conservare il Pi 400 con lo schermo collegato, tuttavia è anche possibile rimuoverlo tra un utilizzo e l’altro. Se siete interessati a stampare questa mod, è possibile scaricare i file STL pubblicati dall’ideatore del supporto su Thingiverse.

Il thread completo su Reddit include maggiori dettagli e immagini del progetto finale in modo da potervi aiutare nella realizzazione o eventuale modifica della mod per le vostre personali esigenze.

A chi serve un laptop quando ci si può servire del proprio Raspberry Pi 400 ovunque sia presente una singola presa di alimentazione?