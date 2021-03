Raspberry Pi Compute Module 4, il boot da SSD NVMe è ormai realtà?

Solitamente gli utenti Raspberry Pi sono abituati ad avviare il loro prezioso Single Board Computer tramite una scheda microSD o un drive USB. Raspberry Pi Compute Module 4 ha introdotto uno slot PCIe 1x sulla scheda carrier ufficiale e intrepidi maker come Jeff Geerling hanno ben pensato di mettere alla prova anche quest’ultima novità. Nel suo ultimo video, Geerling ha testato le istruzioni beta annunciate di recente per l’avvio di un Compute Module 4 direttamente da un SSD NVMe.

Credit: Jeff Geerling

Come sottolinea Geerling nel filmato, il boot tramite questo sistema è stato annunciato solo un paio di settimane fa ed è ancora in beta. L’uomo ha installato Raspberry Pi OS su un SSD Western Digital Black SN750 da 500GB e ha proceduto a confrontare la velocità dell’unità rispetto ad una scheda micro SD di fascia alta e la memoria flash eMMC integrata. I tempi di avvio in tutti e tre erano piuttosto vicini, un esempio di come è stato ben ottimizzato il processo di avvio di Linux. Dove Geerling ha riscontrato notevoli miglioramenti sono state le operazioni quotidiane tipiche come l’apertura e la chiusura di applicazioni o la copia di file. In quel caso, è stato riscontrato un aumento della velocità fino al 44% rispetto a una scheda micro SD Sandisk Extreme.

Il Compute Module 4 è disponibile dal quarto trimestre dello scorso anno, è stato progettato per l’impiego in applicazioni integrate e per questo motivo vengono utilizzate schede carrier personalizzate per sfruttare le funzionalità di cui si ha bisogno. I test di Geerling sono stati condotti utilizzando MirkoPC, scheda carrier Compute Module 4 con slot M.2 NVMe integrato, me non è l’unica che offre una tale possibilità. Ad esempio, Piunora è un’alternativa che mette insieme un Raspberry Pi Compute Module 4 ed offre un apposito spazio per l’uso di un SSD NVMe su una scheda non più grande di un Arduino Uno.