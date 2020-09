Raspberry Pi dà nuova vita ad un vecchio Commodore 64

Negli anni ’80 il mondo era decisamente diverso da come lo conosciamo oggi e nomi ormai scomparsi dominavano il mercato con i loro home computer. Una delle compagnie più popolari era indubbiamente Commodore Business Machines, la quale disponeva di una gamma di dispositivi di successo, con il VIC20 come fiore all’occhiello del loro marchio. Ma il Commodore 64 (C64), lanciato nel 1982, è diventato una vera leggenda, tanto che ancora oggi tantissimi appassionati continuano ad utilizzarlo e vengono realizzati diversi add-on o vere e proprie riedizioni, come nel caso di TheC64 e TheC64Mini. Un fan conosciuto come RaspberryPioneer ha preso un C64 rotto, un Raspberry Pi e un Arduino e li ha usati per costruire una macchina retrò rinnovata che di antico ha solo la parte estetica (come segnalato su EletronicsWeekly.com).

Credit: RaspberryPioneer https://www.instructables.com/member/RaspberryPioneer/

RaspberryPioneer ha scelto il case di un Commodore 64 non più funzionante, una mossa abbastanza ponderata dato che le macchine ancora utilizzabili hanno un certo costo. Collegando la tastiera C64 esistente ad un Arduino Micro programmato per decifrare i tasti premuti, RaspberryPioneer ha creato un’interfaccia per tastiera USB su misura per Raspberry Pi, che può essere impiegata su qualsiasi versione di Pi. RaspberryPioneer ha quindi collegato un pulsante per accendere la macchina e creato un telaio con dei Lego per tenere i vari cavi e componenti in posizione. Sulla nuova macchina è stato in seguito installato RetroPie per giocare con vecchie glorie del passato.

Questo è un modo fantastico per riutilizzare del vecchio hardware. Esteticamente si tratta di una mod pulita e nulla è stato danneggiato per far posto a nuove porte, anzi il telaio in Lego prevede l’apertura di porte alternative negli spazi esistenti. Un’alternativa a RetroPie per coloro che desiderano avere un’esperienza C64 “pura” è BMC64 (Bare Metal C64) che si avvia direttamente sulla schermata dell’interprete BASIC e funziona proprio come un C64 originale.