Raspberry Pi legge le targhe delle auto grazie all'IA

Il Raspberry Pi è una scelta comune tra i produttori interessati a creare sistemi di sicurezza domestica con capacità di intelligenza artificiale, in quanto permettono di rilevare potenziali minacce, o nel caso specifico, di identificare le targhe delle auto in transito.

Yash Indane ha sviluppato un dispositivo per il riconoscimento delle targhe, chiamato "Platefetcher"; questo dispositivo non solo rileva le targhe, ma recupera anche i dettagli relativi al veicolo registrato su quella targa e visualizza le informazioni su una pagina web accessibile da dispositivi mobili. Come funziona? Semplice, registra, si interfaccia con un database europeo di targhe e restitutisce i valori. Sebbene sia compatibile con ogni veicolo europeo, vale la pena notare che i valori restituiti sulle targhe italiane sono molto esigui rispetto, ad esempio, a quelli UK. Il motivo non è chiaro, ma crediamo che sia collegato al nostro sistema Pubblico Registro Automobilistico.

Più in dettaglio, quando Raspberry Pi rileva una targa, essa viene analizzata tramite OpenCV e altri strumenti per ottenere la stringa esatta della targa. Questa stringa viene quindi inviata a un sito web chiamato "Reg Check", che rappresenta un'API open source che consente agli utenti di effettuare ricerche sulle targhe in diversi paesi europei.

La realizzazione di questo progetto non richiede un hardware particolarmente complesso, anche se è necessario un Raspberry Pi sufficientemente potente per gestire i compiti di intelligenza artificiale. Indane utilizza un Raspberry Pi 4, ma un Raspberry Pi 3 (o un futuro Raspberry Pi 5, quando disponibile) potrebbe essere adeguato. Per quanto riguarda la fotocamera, è sufficiente utilizzare un modulo compatibile con il Raspberry Pi; Indane utilizza una fotocamera USB.

Per i più curiosi, il codice sorgente di questo progetto è disponibile su Github per ulteriori dettagli.