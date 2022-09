La community di appassionati che danno libero sfogo alla fantasia tramite l’impiego di Single Board Computer come Raspberry Pi cresce sempre di più. Sulle pagine di Tom’s Hardware vi parliamo con una certa frequenza delle opere più interessanti che compaiono sul web e il protagonista della notizia odierna è un progetto realizzato da Saveitforparts, che ha dato vita al suo Raspberry Pi Tricorder, strumento che permette di rilevare i satelliti Starlink.

Sicuramente, gli appassionati della saga di Star Trek avranno notato il chiaro riferimento al Tricorder, oggetto multifunzione dotato di vari sensori usato durante le esplorazioni spaziali dei protagonisti. Del resto, si tratta di un nome più che appropriato, in quanto Raspberry Pi diventa un vero e proprio rilevatore di satelliti Starlink di SpaceX, che nel prossimo futuro diventeranno sempre più utilizzati per la connessione Internet da tantissime persone in tutto il mondo.

Photo Credit: Saveitforparts

Per realizzare la sua opera, Saveitforparts ha impiegato un modulo LNB ricavato da una vecchia parabola satellitare, che ha consentito di rilevare i radiofari in banda KU emessi dai satelliti Starlink. Ovviamente, Raspberry Pi Tricorder non consente di collegarsi alla rete Starlink per navigare in rete, ma è in grado di individuare il passaggio dei satelliti, con tanto di indicazione visiva su display LCD.

Il dispositivo finale è alloggiato all’interno di un case impermeabile e fornisce varie informazioni sullo schermo integrato. Grazie alla batteria installata al suo interno, è possibile portarlo con sé anche in viaggio, così da essere sempre pronti a rilevare i satelliti ovunque vi troviate.

Nel caso foste interessati, trovate una descrizione dettagliata del progetto sul blog ufficiale del maker al seguente indirizzo, così da poterlo riprodurre anche a casa (sebbene il materiale richiesto non sia proprio comune).