Raspberry Pi Pico, controllare un robot tramite accelerometri è ora possibile

Il Raspberry Pi Pico continua a rappresentare un vero e proprio calderone di idee per la vasta community di maker, rendendo l’economico microcontroller basato sul processore RP2040 (dual-core ARM Cortex-M0+ con 264KB di RAM interna ed il supporto fino a 16MB di memoria Flash off-chip), progettato direttamente da Raspberry Pi, uno strumento indispensabile per realizzare i progetti più disparati. Ricordiamo che la minuscola scheda (51×21 mm) offre molteplici opzioni per il collegamento di periferiche esterne, tra cui I2C, SPI e Programmable I/O (PIO). Questo consente al dispositivo di avere potenzialità praticamente infinte, dal controllo di apparecchi domestici al pilotaggio di un display.

Credit: Mohammadreza Sharifi

Il maker Mohammadreza Sharifi ha portato i robot basati Raspberry Pi Pico a un livello completamente nuovo con il suo ultimo progetto. Usando l’accelerometro di uno smartphone, infatti, è possibile controllare la direzione del robot inclinando il telefono. Per ottenere questo risultato, Sharifi ha dovuto sviluppare un’app personalizzata per inviare i dati dell’accelerometro al Pico in tempo reale. Secondo Sharifi, l’applicazione è stata sviluppata per l’utilizzo su dispositivi Android utilizzando la piattaforma MIT App Inventor. Nel filmato sottostante, potete vedere l’applicazione in esecuzione sul telefono di Sharifi mentre comunica con il Pico tramite Bluetooth: modificando l’inclinazione dello smartphone, il robot si sposta in quella direzione.

Il progetto è open source, quindi disponibile gratuitamente per chiunque sia curioso di sapere come funziona o voglia ricrearlo. Sharifi ha reso disponibile il codice su GitHub e potete anche consultare il thread originale su Reddit per maggiori dettagli. Un paio di mesi fa vi abbiamo parlato anche di un altro interessante progetto, diventato una campagna KickStarter di successo, per la realizzazione di una scheda di espansione GPS 2G e GPRS per Raspberry Pi Pico. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al nostro precedente articolo.