Raspberry Pi Pico diventa una scheda grafica perfettamente funzionante

Clem Mayer, con Element 14, ha presentato un progetto innovativo che trasforma il Raspberry Pi Pico in una GPU funzionante, come mostrato in un recente video condiviso sul canale YouTube di Element 14.

L'idea di utilizzare il Raspberry Pi Pico come scheda grafica è nata dalla necessità di creare una scheda grafica per la sua macchina ESP32S3 basata su Linux.

Mayer ha voluto rendere il progetto flessibile in modo che potesse essere utilizzato con altri microcontrollori e Single Board Computer (SBC), semplificando così l'implementazione del progetto da parte di altri utenti nei propri progetti domestici.

Il nucleo del progetto di Mayer è stato ispirato da progetti simili di altri sviluppatori, come PicoDVI di Luke Wren, che utilizza i GPIO del Raspberry Pi Pico per inviare segnali DVI.

Tuttavia, il progetto di Mayer presenta alcune differenze significative. Ha progettato una PCB su cui può essere montato il Pico, con supporto per la GPU, una porta DVI sul lato e uno spazio vuoto con contatti disponibili per la saldatura in superficie del GPIO del Pico.

Al momento, questa PCB è ancora un concept che deve essere testato, ma Mayer è riuscito a utilizzare manualmente il Pico come GPU collegando l'hardware. Il risultato è un processore grafico funzionale in grado di gestire elaborazioni a basso livello, ideale per piccole macchine come SBC e microcontrollori.

Nel video, Mayer mostra il codice utilizzato per far funzionare il Pico come GPU, sviluppato con l'Arduino IDE. Per coloro che sono interessati a esplorare questo progetto Raspberry Pi in dettaglio, il video fornisce tutti i dettagli necessari.

Mayer consiglia di seguire Element14 per eventuali aggiornamenti futuri su questo progetto. La PCB supporterà PCIe e promette di essere un'interessante aggiunta al mondo dei progetti Raspberry Pi quando sarà pronta per essere testata.

Per coloro che desiderano una soluzione pronta all'uso simile, Pimoroni offre PicoVision, una scheda di creazione di giochi retrò basata su due RP2040, che utilizza anche un RP2040 come GPU.

Incluso c'è anche un modulo MicroPython dedicato per gestire grafica e sprite, offrendo un'opzione conveniente e funzionale per chi vuole sperimentare con la trasformazione del Raspberry Pi Pico in una GPU.