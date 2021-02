Raspberry Pi Pico, RP2040 in arrivo anche ai partner

In un messaggio pubblicato su Twitter da Eben Upton, co-fondatore di Raspberry Pi, è comparsa una foto che ritrae tantissimi chip RP2040, conosciuti anche come “Pi Silicon“, destinati a vari partner per realizzare le proprie schede. Ricordiamo che RP2040 è il cuore di Raspberry Pi Pico e, ne nel corso dell’ultimo mese, siamo venuti a conoscenza di varie schede alternative prodotte da altre compagnie come Arduino, Adafruit, Pimoroni e SparkFun.

Con il suo tweet, Upton ha confermato che questi partner riceveranno a breve le loro scorte di chip RP2040 e presto dovremo trovare sul mercato diverse alternative al Raspberry Pi Pico ufficiale. Tuttavia, ricordiamo che le schede alternative non saranno semplicemente dei “cloni” dl Raspberry Pi Pico, ma ognuna proporrà caratteristiche aggiuntive. Ad esempio, Arduino Nano RP2040 Connect è dotata di WiFi, Bluetooth, un microfono ed un sensore IMU a 9 assi. Le schede Adafruit saranno disponibili in varie dimensioni e sono tutte dotate di un LED RGB e connessioni STEMMA QT per l’uso con componenti esterni.

Questi ultimi chip RP2040 sono stati contrassegnati dalla dicitura “B1” e quindi sono diversi dall’originale RP2040 utilizzato sul Raspberry Pi Pico. Stando a Eben Upton, le modifiche dovrebbero ridursi ad alcune funzioni di supporto in virgola mobile in più, dato che il loro spostamento nella ROM ha consentito di liberare un po’ RAM per le applicazioni che le utilizzano. Upton in seguito ha affermato che i più recenti Raspberry Pi Pico prodotti saranno dotati del nuovo chip B1, così come tutte le schede partner.

La notizia è stata confermata anche in un tweet da Alasdair Allan, Technical Documentation Manager presso Raspberry Pi Trading, nonché responsabile della documentazione Raspberry Pi Pico. Ora che i partner stanno ricevendo i loro chip, è solo una questione di tempo prima che la comunità possa iniziare a integrare RP2040 nei propri progetti.