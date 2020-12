Raspberry Pi, più supporto ai clienti industriali

Raspberry Pi ha annunciato recentemente un nuovo supporto per i clienti industriali, un mercato che rappresenta il 44% delle vendite totali per un totale di circa 15 milioni di dispositivi.

Il supporto per i clienti industriali si presenta sotto forma di una nuova area dedicata del sito Web Raspberry Pi nella quale coloro che desiderano integrare il Raspberry Pi in un prodotto possono trovare informazioni sulle schede più recenti, come il Compute Module 4, e dettagli su come la gamma di Single Board Computer sia conforme alle numerose normative e requisiti per i dispositivi elettronici.

In un post sul blog, Roger Thornton, ingegnere hardware di Raspberry Pi, ha affermato:

Per supportare i clienti industriali di Raspberry Pi abbiamo sviluppato una nuova area dedicata del nostro sito web. Si tratta del posto migliore dove trovare informazioni relative alle applicazioni industriali di Raspberry Pi. Viene inoltre fornito supporto con tutto quello di cui avete bisogno quando utilizzate i nostri prodotti in un ambiente industriale, con collegamenti a schede tecniche, documenti di conformità ed altro ancora.

Thornton conferma anche il supporto a lungo termine per tutti i prodotti fino al 2026 e un processo per aiutare i clienti a garantire che i loro prodotti soddisfino le normative di conformità.

L’organizzazione ha anche annunciato il programma Raspberry Pi Approved Design Partners per «aiutare i clienti che desiderano integrare Raspberry Pi nei loro prodotti e per riconoscere le aziende con conoscenze specialistiche e comprovata esperienza nella progettazione con Raspberry Pi».

Inizialmente lanciato con un gruppo selezionato di designer che hanno lavorato con Raspberry Pi, l’iniziativa spera di crescere nel tempo e fornire assistenza tecnica ai clienti che hanno sviluppato un prodotto che utilizza uno dei popolari SBC.