La community di appassionati che danno libero sfogo alla fantasia tramite l’impiego di Single Board Computer come Raspberry Pi cresce sempre di più. Sulle pagine di Tom’s Hardware vi parliamo con una certa frequenza delle opere più interessanti che compaiono sul web e il protagonista della notizia odierna è un progetto realizzato da Riley di Artillect, che ha utilizzato un Raspberry Pi per trasformare una vecchia macchina da scrivere Brother AX-25 in un moderno terminale Linux.

Per realizzare la sua opera, Riley ha impiegato, oltre a un Raspberry Pi, anche un Arduino Uno per gestire l’input dei tasti e fare in modo che i comandi vengano digitati automaticamente e stampati in tempo reale. Sul canale ufficiale YouTube “Artillect“, Riley spiega il funzionamento e mostra il suo progetto in azione. Il filmato, presente in calce alla notizia, permette di apprezzare come la macchina da scrivere si comporti esattamente come un terminale Linux, scrivendo in tempo reale e stampando i risultati direttamente sul foglio di carta.

Photo Credit: Riley, Artillect

Photo Credit: Riley, Artillect

Entrando più in campo tecnico, Arduino Uno è in grado di controllare l’input da tastiera usando due multiplexer (dovrebbe funzionare qualsiasi multiplayer capace di supportare più di 11 canali), mentre la macchina da scrivere utilizza una matrice 8×11 controllabile con cavi a 8 e 11 pin. Nel caso abbiate tutto il necessario e desideriate replicare il progetto, Riley ha reso disponibili tutti i codici sorgente sulla sua pagina GitHub.

Un paio di giorni fa, vi abbiamo parlato di un progetto molto interessante realizzato un piccolo gruppo di studenti polacchi che ha portato alla creazione di un vero e proprio sistema smart, chiamato The IOT Lock, che permette di generare e usare codici QR personalizzati per sbloccare cancelli e porte. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.