Proteggere la propria abituazione e, più in generale, gli ambienti in cui si vive, studia e lavora è piuttosto importante e il noto Single Board Computer Raspberry Pi potrebbe dare una mano a massimizzare la sicurezza. Infatti, un piccolo gruppo di studenti polacchi (Slawomir Sojka, Damian Prochaska, Jakub Ciemala, Nikodem Szlauer, Wojciech Droździk e Hubert Wróblewski) ha realizzato un ingegnoso sistema, chiamato The IOT Lock, che permette di usare codici QR personalizzati per sbloccare cancelli e porte.

Il funzionamento è particolarmente “user-friendly“; gli utenti che hanno bisogno di accedere a un determinato locale o all’abitazione generano un codice QR tramite un’applicazione web o mobile. Quest’ultimo non deve essere obbligatoriamente usato da colui che lo crea, ma può essere condiviso con chiunque ne abbia bisogno. Arrivati alla porta o al cancello, uno scanner legge il codice e sblocca la serratura, registrando l’evento in un database così da tenere tratta degli accessi. Il software permette anche di definire gruppi di utenti, i quali potranno usare lo stesso codice QR per accedere, anziché crearne uno per ogni singola persona.

Photo Credit: The IOT Project

Per dimostrare il funzionamento della sua opera, il gruppo di ragazzi ha usato un Raspberry Pi, un sensore di movimento, uno scanner QR CM2D, un relè a 12V e una scheda microSD da 8GB. A ogni modo, è possibile impiegare anche altri componenti per adattare il progetto alle proprie esigenze ed è anche previsto un aggiornamento per l’uso del microcontroller ESP32.

Sicuramente, si tratta di un’iniziativa molto interessante che potrebbe potenzialmente essere utile a tantissime persone. Nel caso foste interessati a replicare il progetto, vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale su GitHub, nonché dare un’occhiata alla sua costruzione vera e propria su ElectroMaker.