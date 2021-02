Raspberry Pi si trasforma in un tablet con tastiera a scorrimento in questo progetto

Ah, gli smartphone con tastiera a scorrimento… Una breve parentesi nell’industria della telefonia mobile che ancora oggi più di qualcuno, me compreso, rimpiange. La stessa nostalgia deve aver colpito questo maker che ha deciso di realizzare il proprio modello di Raspberry Pi portatile dotato di una tastiera nascosta dietro al display!

Gli smartphone con tastiera a scorrimento sono stati un grande successo del passato, basti pensare al famoso Motorola Droid o all’HTC Desire Z, ma non sono generalmente ben recepiti dal pubblico moderno, un’esempio pratico è F(x)tech Pro 1. Il concetto di avere uno smartphone o un tablet con una tastiera nascosta dietro al display non è però passato di moda come dimostrano anche GPD Win 3 e questo originale progetto Raspberry Pi.

Questa interessante mod chiamata MutantC v3, che come il nome suggerisce il nome è la terza iterazione di MutantC v1 del 2019, è stata creata da un maker di nome Rahmanshaber.

Essenzialmente, MutantC v3 include un Raspberry Pi in un piccolo case con una tastiera posta sopra di esso e un display touch a scorrimento che può nasconderla. In altre parole, è possibile usarlo come un tablet o far scorrere il display fino a rivelare la tastiera per la digitazione sui tasti fisici.

MutantC v3 aggiunge un trackpad sul lato destro del case (insieme ai pulsanti per il click sinistro e destro), il supporto per un cicalino, un orologio in tempo reale, un giroscopio e un sensore di umidità/pressione/temperatura. La tastiera usa meno energia delle generazioni precedenti e c’è spazio per una porta docking a 12 pin UART/12C/GPIO, anche se non esiste ancora un design per una dock ufficiale.

Se siete interessati alla realizzazione di questo interessante progetto, potete visitare la pagina GitHub di MutantC v3 dove sono presenti i progetti per tre diverse varianti con display da 2,8″, 3,5″ e 4″.