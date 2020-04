Razer annuncia il nuovo Razer Blade Stealth 13

Razer ha annunciato tramite il proprio sito l’arrivo sul mercato di una nuova e ancora più prestante versione del Blade Stealth 13. Con un peso di appena 1,4Kg e dimensioni pari a 30,5 x 21 x 1,5 cm, si guadagna la fama di laptop gaming con monitor da 13 pollici più compatto attualmente disponibile sul mercato.

Una delle scelte più importanti in fase d’acquisto riguarderà le caratteristiche del display. Possiamo infatti scegliere tra un’unità 13 pollici FULL HD a 120 Hz – una risoluzione più che adeguata su un monitor di tali di dimensioni usato esclusivamente per il gaming – oppure, in caso volessimo usare il nostro notebook per editing foto e video, è disponibile un’opzione che include la presenza di un monitor 4K touchscreen con tecnologia Gorilla Glass. In entrambi i casi le cornici si fermano a soli 4,9mm ed è assicurata una copertura del 100% dello spazio sRGB con una calibrazione di fabbrica preimpostata che garantisce colori vividi e fedeli con la realtà.

Da un punto di vista hardware, dato lo spazio disponibile, non potremmo chiedere di meglio. Il notebook fa uso di una CPU quad-core Intel Core i7-1065G7 nella sua versione da 25W, TDP che consente di raggiungere i 3,9GHz tramite la tecnologia Intel Turbo Boost, in accoppiata a 16GB di RAM LPDDR4X 3733MHz Dual-channel. Per il comparto grafico gli ingegneri Razer si sono affidati a NVIDIA, montando sull’ultima versione del loro prodotto di punta nel mercato 13” una GPU GeForge GTX 1650 Ti con 4GB di RAM GDDR6; tale scelta, assieme all’utilizzo di NVIDIA Optimus Technology, fa sì che sia presente un perfetto equilibrio tra durata della batteria e prestazioni. In caso poi questa non fosse sufficiente, grazie alla presenza di una porta Thunderbolt 3, è sempre possibile utilizzare GPU esterne tramite Razer CORE X ( qui una breve panoramica sul suo funzionamento) e rendere questo portatile ancora più adatto a quelle operazioni che richiedono ancor più potenza. Per quanto riguarda invece l’archiviazione è disponibile un’unica opzione che prevede un SSD da 512GB.

Come ci si aspetterebbe da un pc portatile di fascia alta pensato per il gaming, troviamo una tastiera programmabile retroilluminata (RGB) con tecnologia anti-ghosting e 4 speaker per un audio stereo con supporto a Dolby Atmos. Tra le altre caratteristiche vale la pena menzionare, oltre la già citata porta Thunderbolt 3, la connetività Wi-Fi con supporto al protocollo 802.11ax, il Bluetooth 5.1, la presenza di una porta USB-C 3.1 Gen2, di due porte USB Type-A 3.1 Gen1 e infine la WebCam HD completa di sensore IR e quindi compatibile con Windows Hello.

Data l’alta qualità dei materiali usati sia per lo chassis (in alluminio anodizzato) sia per le componenti hardware, il prezzo consigliato di questa nuova versione del Razer Blade Stealth 13 parte da 1999,99 euro. Il prodotto è già disponibile all’acquisto nello store americano online di Razer (a partire da 1799,99 dollari) e il comunicato ci dice che sarà presto possibile ordinarlo anche in Europa.