Razer Blade 15, nuova versione del noto portatile gaming in arrivo

Razer, noto marchio di prodotti gaming, ha annunciato il nuovo Razer Blade 15 (2020), che si propone come uno dei portatili da gioco più potenti sul mercato.

Razer Blade 15 (2020) misura fino a 19.9 x 235 x 355 cm e pesa fino a 2,2kg; può montare un display OLED Full HD da 15,6 pollici, con una frequenza di aggiornamento fino a 300Hz e un tempo di risposta di 1ms. Potete optare anche per uno schermo 4K in grado di coprire lo spazio colore DC1-P3 al 100% e dotato di certificazione HDR400. Il dispositivo può essere equipaggiato solo con schede video Nvidia, tra cui: GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070 Max-Q, RTX 2070 SUPER Max-Q, RTX 2080 SUPER Max-Q e Quadro 5000.

Lato CPU, potete optare per 2 processori: l’Intel Core i7-10750H, che include 6 core/12 thread, una frequenza massima di 5GHz e 12MB di cache L3 o il Core i7-10875H, che offre 8 core/16 thread, una frequenza massima di 5,1GHz e 16MB di cache L3. Il nuovo Razer Blade 15 è poi dotato di 16GB di RAM DDR4 da 2933MHz (2 banchi da 8GB). Per quanto riguarda l’archiviazione, è possibile inserire fino a 2 SSD da 1TB.

Razer Blade 15 è disponibile in 2 modelli: base e advanced. Il primo è dotato di un sistema di heatpipe avanzato, in grado di gestire le esigenze termiche con i carichi più pesanti, mentre il secondo utilizza una camera di vapore personalizzata e materiali termici all’avanguardia per dissipare in modo efficiente e silenzioso il calore. Il modello base dispone di una tastiera retroilluminata, mentre quello advanced è dotato di retroilluminazione per-key.

A completare il quadro troviamo una batteria agli ioni di litio fino a 80Wh, doppi altoparlanti stereo con supporto allo standard Dolby Atmos, una porta Gigabit Ethernet, un chip Intel Wireless-AX201 (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0. Per quanto riguarda la connettività, il portatile offre una porta HDMI 2.0, un hub di porte USB di ultima generazione, tra cui delle USB 3.2 Gen2 Tipo A e delle USB 3.2 Gen2 Tipo C con supporto a Thunderbolt 3 e alla ricarica da 20V, un jack audio da 3,5mm e uno slot SD.

Il prezzo del Razer Blade 15 (2020) parte da 1.800 euro, ma la disponibilità per l’Europa non è stata ancora annunciata.