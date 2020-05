Razer presenta Opus, le cuffie certificate THX che vi isoleranno dal mondo esterno

Ufficialmente annunciate e messe in vendita oggi: parliamo delle nuove cuffie Razer Opus. Queste cuffie non guardano solo ai videogiocatori, sono pensate anche per gli audiofili e godono della certificazione THX e dell’avanzato sistema Active Noice Cancellation (ANC) ibrido. Le Opus offrono un audio da artista: puro, nitido e chiaro, senza le interferenze derivanti dai rumori di fondo della vita quotidiana.

Le Razer Opus sono dotate di ben 4 microfoni ANC accuratamente progettati per intercettare ed eliminare un’ampia gamma di frequenze esterne che potrebbero rovinare l’esperienza di ascolto.

Al giorno d’oggi sono sempre di più i servizi di streaming che forniscono audio di alta qualità, avere delle cuffie in grado di riprodurre un suono ricco di ogni piccola sfumatura e dettaglio è importante. Razer ha sottoposto le Opus a centinaia di test formulati scientificamente per ottenere la certificazione THX, gli standard audio che possono garantire sono tra i più alti possibili.

Le Razer Opus sono pensate anche per la mobilità e sono molto versatili, si tratta di cuffie wireless; oltre al classico jack audio da 3,5mm godono di connettività Bluetooth 4.2, utilissimo se si vuole utilizzarle con il proprio smartphone. L’autonomia dichiarata arriva fino a 25 ore con ANC attivo, i cuscinetti auricolari e la fascia in similpelle offrono un peso ridotto e risultano essere molto morbidi, la vestibilità è comoda e non c’è pressione sulla testa, quindi il loro utilizzo, anche prolungato, non dovrebbe portare ad alcun tipo di fastidio o affaticamento.

Razer ha pensato anche alla sicurezza degli utenti. Per quanto l’ANC possa garantire un suono eccellente, grazie all’elevato isolamento acustico ambientale, è anche vero che in alcune situazioni, come l’attraversare la strada, potrebbero risultare pericolose. Per restare consapevoli dell’ambiente circostante ed avere maggior consapevolezza di ciò che vi circonda, c’è a disposizione degli utenti un pulsante ANC, da tenere premuto per attivare la modalità Quick Attention che disattiva la cancellazione del rumore ed amplifica istantaneamente il rumore ambientale.

Molto utile anche la funzione di AUTO PAUSE/AUTO PLAY che consente di riprendere l’ascolto senza problemi in maniera rapida e comoda all’indossare delle cuffie e di interromperlo in caso vengano riposte. L’ascolto del film o della musica riprenderà esattamente da dove si era interrotto.

Le Razer Opus sono in vendita online sul sito Razer a 209,99 euro, o presso i retailer autorizzati. Sono disponibili in due colorazioni: Nero o Midnight Blue. All’interno della confezione, oltre alle cuffie, saranno presenti una pratica custodia da viaggio, il cavo analogico da 3,5mm da 1,5m di lunghezza, cavo di ricarica USB-C da 30cm con adattatore da USB-A a USB-C e un adattatore da aereo.