Le cuffie Sonos stanno per arrivare, ma il prezzo forse non vi piacerà

Le cuffie Sonos stanno per arrivare sul mercato a giugno, secondo una fonte di The Verge. Il prezzo per gli Stati Uniti sarà di 449 dollari, quindi da noi - se e quando arriveranno - potrebbero costare 500 euro o più. Parliamo quindi di cuffie che, per prezzo, andranno a competere con le Apple Airpods Max e con i prodotti di fascia altissima. In confronto, vale la pena segnalare che le Sony WH-1000XM5 all’uscita costavano circa 350 euro - e sono considerate tra le migliori cuffie al mondo.

Sonos d’altra parte non è mai stato un marchio economico e sicuramente con le loro cuffie puntano a competere con prodotti come le HiFiMAN Ananda-BT magneto-planari o le Beyerdynamic Amiron Wireless; ma convincere gli audiofili più esigenti non è mai facile.

Quindi saranno cuffie premium indirizzate a consumatori disposti a spendere, ma non necessariamente i più esigenti in termini di qualità audio. Un prodotto che secondo il CEO Patrick Spence segna l'inizio di un nuovo ciclo produttivo - e presto ci saranno più modelli di cuffie Sonos tra cui scegliere - senza tralasciare naturalmente gli altoparlanti wireless per cui sono famosi.

La produzione prevista è tra 650.000 e 1 milione di unità, e sottolinea la fiducia di Sonos nel successo del prodotto. Le cuffie offriranno una qualità audio superiore grazie alla trasmissione Wi-Fi e saranno compatibili con le soundbar Sonos.