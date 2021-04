Razer ruba la scena con la nuova Rapunzel Chroma Hair Dye

L’annuncio è di poche ore fa, ma sembra stia già facendo il giro del mondo, soprattutto per la sua originalità: Razer ha deciso di esagerare, e vuole farlo entrando nel modo del make up proponendo una nuova tinta RGB adatta sia ai giocatori che alle giocatrici.

Sviluppata utilizzando la nuova tecnologia Chroma RGB, potete testare i vari effetti direttamente sulla pagina del prodotto di Razer. Poiché il prodotto è ancora in fase di sviluppo, l’azienda mette anche a disposizione un modulo da compilare nel caso in cui voleste candidarvi come beta tester e riceverlo in esclusiva.

Come ogni prodotto Razer, la qualità e le prestazioni sono la priorità: la nuova tinta Rapunzel Chroma garantisce una resa visiva di 16.8 milioni di colori, compatibilità con tutti i tipi e colori di capelli e una durata più che sufficiente a stupire chiunque vi guardi. La qualità del colore è garantita anche dai 1337 principi attivi che agiscono sul prodotto, accuratamente selezionati e “fatti collaborare” tramite una tecnologia che Razer brevetterà nel prossimo futuro. Inoltre è in arrivo anche la versione RESPAWN, che punta alla cura e alla ricrescita dei capelli.

Ovviamente la tinta sarà completamente controllabile tramite l’applicazione Synapse, la stessa utilizzata da Razer per gestire tutti i suoi dispositivi RGB. Basterà semplicemente applicarla sui capelli, risciaquare dopo 30 minuti ed effettuare il collegamento su Synapse (il dispositivo di default è denominato “Razer Rapunzel”) per gestire i colori e gli effetti.

Per maggiori dettagli e informazioni sul prodotto, e per candidarvi eventualmente come beta tester, potete visitare il sito web Razer e consultare anche la sezione FAQ.

Sicuramente in termini di pesci d’aprile Razer non è rimasta con le mani in mano, seguendo l’esempio di Newegg e Surfshark VPN. Tentare di riportare un po’ di allegria di questi tempi non è certo una missione facile, ma sicuramente si apprezza il tentativo!