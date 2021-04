HYDRATOR, il nuovo PC da gaming di NewEgg vi prepara anche i cocktail

Lavorare da casa è ormai diventato sempre più diffuso a causa dell’attuale pandemia di COVID-19. Spendiamo ormai parecchio tempo tra le mura domestiche e probabilmente a molti di voi mancherà andare al bar o pub di turno per bere cocktail o altri tipi di bevande. Perché quindi non far diventare il vostro PC da gaming un vero e proprio barman personale?

La nota catena americana NewEgg ha infatti presentato, tramite un simpatico filmato che trovate più in basso, HYDRATOR, potente PC da gaming equipaggiato con componenti di assoluta qualità, senza contare uno stile appariscente e moderno con ampio uso di illuminazione RGB, realizzato da ENIAC.

Questo desktop da gaming, equipaggiato con processori Intel, non solo vi permetterà di lavorare, studiare e giocare in piena tranquillità, ma potrà anche servirvi varie bevande. Basterà semplicemente scegliere il cocktail prescelto dall’apposito display touch screen ed in pochi secondi avrete a disposizione, ad esempio, il vostro RAM & Coke, Intel Core Mari9i, CMOS-politan o 11th Gen Rocket Fuel. HYDRATOR non solo è in grado di servire bevande fredde, ma può sfruttare il suo sistema di dissipazione per sfruttare il calore in eccesso e scaldare i liquidi, utile soprattutto durante le stagioni più fredde.

HYDRATOR viene fornito con il sistema operativo Windows 10 Taproom Edition, soluzione ideale per controllare al meglio tutte le funzionalità di questo particolare dispositivo. Oltre ai componenti presenti usualmente in un desktop da gaming, HYDRATOR sfrutta tecnologie AI e un Raspberry Pi per effettuare le operazioni vere e proprie relative alla creazione delle bevande.

Sicuramente si tratta di un prodotto piuttosto interessante in grado di soddisfare le esigenze di molteplici persone e che rende il PC anche un utile elettrodomestico per tutta la famiglia. Il prezzo, tuttavia, rimane piuttosto elevato, pari a 10.010,01 dollari, quindi non è certamente adatto a tutte le tasche. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale sul sito di NewEgg.