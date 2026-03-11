Le Jabra Evolve3 85 sono cuffie professionali over-ear pensate per ambienti di lavoro e videoconferenze intensive. Offrono ANC adattivo sempre attivo anche durante le chiamate , tecnologia vocale ClearVoice basata su deep learning per isolare la voce dal rumore e diverse opzioni di connettività (Bluetooth 5.3, dongle USB-C e jack 3,5 mm). Il peso contenuto di 220 grammi , l’autonomia fino a 120 ore di ascolto e 25 ore di conversazione , la ricarica rapida e la certificazione per piattaforme di collaboration le rendono adatte a lunghe giornate in ufficio o open space. L’esperienza d’uso è molto solida in termini di comfort, stabilità della connessione e qualità vocale, ma il prezzo elevato (circa 560€) le rende una scelta sensata soprattutto per professionisti o aziende che fanno molte ore di chiamate quotidiane, meno per chi cerca semplicemente cuffie per ascolto musicale.

Nel segmento delle cuffie professionali per il lavoro, Jabra occupa da anni una posizione di riferimento. Con il modello Evolve3 85 l'azienda danese prova a fare un passo ulteriore: un prodotto che punta a essere certificato per le piattaforme di collaborazione aziendali ma che si presenta con un design e un peso vicini alle cuffie consumer di fascia alta. Il prezzo di listino è quello di un prodotto professionale, intorno ai 560 euro. Vale questi soldi? Scopriamolo.

Recensione in un minuto

Le Jabra Evolve3 85 pesano 220 grammi e integrano un sistema di cancellazione attiva del rumore adattivo, la tecnologia vocale ClearVoice basata su reti neurali e una connettività che copre Bluetooth 5.3, dongle USB-C e jack da 3,5 mm. L'autonomia dichiarata arriva a 120 ore in riproduzione musicale e a 25 ore in conversazione. La ricarica rapida fornisce 5 ore di utilizzo in appena 5 minuti.

Tra i punti a favore spiccano il peso contenuto per la categoria, l'ANC che rimane attivo durante le chiamate e un sistema microfonico senza archetto estensibile. Tra le criticità va segnalato il prezzo elevato rispetto a competitor consumer con specifiche simili e l'assenza di una modalità trasparente attiva. Chi cerca un paio di cuffie esclusivamente professionali in questo modello ha tutto quello che serve, ma dovrà volerle usare veramente molto per giustificare il prezzo elevato.

Come sono fatte

220 grammi sono davvero pochi, soprattutto considerando il profilo molto compatto del dispositivo e della custodia, entrambi particolarmente sottili. Per un headset over-ear pensato per giornate lavorative di otto ore o più, peso ridotto e comfort non sono un dettaglio estetico ma un requisito funzionale. I cuscinetti circumaurali coprono completamente l’orecchio e offrono un discreto isolamento dall’ambiente circostante.

La connettività è organizzata su tre canali. Il principale è il Bluetooth 5.3, con una portata wireless dichiarata di 30 metri. In confezione è incluso il dongle USB-C Jabra Link 390, già associato alle cuffie in fabbrica: basta inserirlo nel laptop e il dispositivo è operativo senza configurazioni. Il terzo canale è il cavo audio da 3,5 mm; nella scatola è presente anche un cavo USB-C. Il collegamento cablato è utile quando la batteria è scarica o in ambienti con restrizioni wireless.

L’autonomia dichiarata è di 120 ore in riproduzione audio e 25 ore in conversazione con ANC attivo. La ricarica rapida offre 5 ore di conversazione in 5 minuti di ricarica mentre 10 minuti ne garantiscono 10. La ricarica avviene tramite porta USB-C o tramite wireless, con l'apposita basetta.

Il sistema microfonico è integrato nel corpo delle cuffie, senza archetto estensibile. La tecnologia utilizzata si chiama ClearVoice ed è basata su deep learning: il modello è stato addestrato su 60 milioni di frasi reali per separare la voce dell’utente dal rumore ambientale. L’ANC adattivo, denominato Advanced ANC, opera in modo continuo sia durante l’ascolto musicale sia durante le chiamate, regolando la soppressione del rumore in base all’ambiente e alla vestibilità del momento. La gestione aziendale avviene tramite la piattaforma Jabra Plus, che consente aggiornamenti firmware centralizzati e configurazione remota dei dispositivi. La certificazione UC garantisce la compatibilità con le principali piattaforme di collaboration aziendale.

Esperienza d'uso

Durante i test, la prima cosa che si nota indossando le Jabra Evolve3 85 è il peso ridotto e la poca pressione che viene fatta sulla testa; la pressione sull'archetto e i cuscinetti risulta meno affaticante rispetto altre cuffie. Il profilo sottile contribuisce alla mobilità.

Durante i test in ambienti open space con conversazioni di sottofondo, ventilazione e traffico esterno, l'ANC adattivo ha lavorato in modo continuo senza richiedere intervento manuale. La caratteristica che distingue questo sistema dalla maggior parte dei concorrenti è la sua attivazione anche durante le chiamate: su molti headset, inclusi alcuni prodotti consumer di fascia alta, l'ANC si disattiva parzialmente durante la comunicazione vocale per non interferire con la trasmissione del microfono. Qui il sistema rimane operativo, il che significa che l'utente non avverte un cambiamento nell'isolamento passando dalla musica a una videoconferenza.

Il sistema ClearVoice ha mostrato risultati interessanti nei test di qualità vocale. Con una fonte di rumore costante simulata, la voce dell'interlocutore risultava pulita e comprensibile sull'altro capo della chiamata. Il fatto che il modello sia stato addestrato su dati reali di parlato, e non solo su segnali sintetici, si traduce in una capacità di gestire voci sovrapposte e rumori discontinui meglio di quanto ci si aspetterebbe da un sistema basato su filtri tradizionali. Il microfono integrato senza archetto estensibile funziona bene in condizioni normali; in ambienti con rumore molto intenso e con la bocca lontana dal microfono, la qualità vocale può subire una leggera degradazione rispetto a un archetto posizionabile, ma il divario è contenuto.

La connettività tramite dongle è risultata stabile e priva di latenza percepibile durante le chiamate. L'associazione pre-configurata in fabbrica elimina il passaggio di pairing, che nelle aziende con molti dispositivi da configurare è un risparmio di tempo concreto. Il Bluetooth 5.3 ha mantenuto la connessione stabile fino a circa 25 metri in campo aperto, leggermente sotto il dato dichiarato di 30 metri, ma ampiamente sufficiente per spostarsi in un ufficio durante una chiamata. La possibilità di usare il cavo da 3,5 mm come fallback è una scelta apprezzabile.

L'autonomia dichiarata di 25 ore in conversazione appare plausibile in base al nostro test. La ricarica rapida è funzionale: 5 minuti collegati alla presa restituiscono effettivamente un'autonomia sufficiente per una mattinata di chiamate.

Verdetto

Le Jabra Evolve3 85 sono un headset professionale over-ear che mette insieme comfort da utilizzo prolungato, cancellazione del rumore continua anche in chiamata e un sistema microfonico basato su intelligenza artificiale. I 220 grammi di peso sono un vantaggio reale rispetto alla categoria, e la ricarica rapida è una funzione con utilità pratica immediata. La certificazione UC e la gestione centralizzata tramite Jabra Plus lo rendono una scelta solida per aziende con policy IT strutturate.

Il punto debole principale è il prezzo. Di conseguenza le Jabra Evolve3 85 sono la scelta giusta per chi lavora in open space con molte ore di chiamate quotidiane. Non è lo strumento adatto per chi cerca un headset solo per l'ascolto musicale di qualità.