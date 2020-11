RIP Flash, verrai sempre ricordato da tutti grazie ad Internet Archive

Il supporto ufficiale ad Adobe Flash cesserà ufficialmente il 31 dicembre del 2020. La maggior parte dei browser già non supporta tale tecnologia e persino Microsoft se ne sta lentamente liberando dal suo sistema operativo. Questo significa che non potrete più godervi i vostri vecchi giochi e le animazioni Flash che vi hanno tenuto compagnia per tanti anni? No, grazie a Internet Archive!

Internet Archive è una collezione che consiste in giochi e animazioni che sono stati salvati come archivio storico di internet. La raccolta include anche vecchi software e giochi che possono essere eseguiti direttamente dalla propria finestra del browser senza necessità di installare programmi o app particolari. Ora Internet Archive è in grado anche di emulare la tecnologia Flash, il tutto senza la necessità di scaricare alcun software.

Utilizzare Flash è quindi possibile senza dover per forza installare un plugin o un programma dedicato alla sua esecuzione rischiando di compromettere la propria sicurezza, uno dei motivi principali per cui la tecnologia è stata abbandonata.

The Internet Archive has begun emulating Flash Animations, Games and Toys in a new collection. It's at https://t.co/9oM0KtxYVY and it's going to be past 1,000 items in 24 hours. You can add your own and get them running, and the animations have never ran smoother or better. pic.twitter.com/ptO6Igd6V6

— Jason Scott (@textfiles) November 19, 2020