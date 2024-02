Asus TUF con 13700H e RTX 40 a un prezzo SHOCK! (-400€)

Per gli appassionati dei prodotti Asus, è ben noto che la serie TUF, oltre alla rinomata gamma ROG, rappresenta un'eccellente scelta per coloro che ricercano le massime prestazioni in un notebook. Oggi vogliamo evidenziare un'offerta su Amazon per un modello emblematico proprio della serie TUF, proposto a un prezzo vantaggioso. Questo notebook, equipaggiato con un processore Intel di 13° generazione e una scheda grafica RTX 40, è disponibile con un sconto di 400€, consentendovi di acquistarlo a soli 1.199€ anziché 1.599€.

Asus TUF Gaming F15 FX507VU4, chi dovrebbe acquistarlo?

Parliamo esattamente dell'Asus TUF Gaming F15 FX507VU4, un vero portento per gli appassionati di gaming che non vogliono scendere a compromessi su prestazioni e qualità costruttiva. Il suo display da 15,6" FHD Anti-Glare a 144Hz e tecnologia Adaptive-Sync, riduzione del lag, minimizzazione dello stuttering ed eliminazione del tearing visivo, è calibrato per offrirvi un'esperienza di gioco ultra-fluida e coinvolgente, focalizzandosi così oltre alla semplice potenza bruta.

Grazie alla sua tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB, questo notebook da gaming vi permette poi di esprimere il proprio stile in ogni sessione di gioco. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono altrettanto adatto per la creazione di contenuti e il lavoro ad alta intensità, dato che la combinazione tra il processore Intel di 13° generazione e la scheda grafica NVIDIA RTX 40 garantisce non solo prestazioni di alto livello nei giochi più recenti, ma anche nell'esecuzione di software di modellazione 3D, editing video e grafica avanzata.

Se poi la vostra priorità è avere un audio di qualità, il sistema audio DTS integrato, con suono surround virtuale a 7.1 canali, vi garantirà un'immersione totale nei vostri giochi, film o durante l'ascolto di musica, arricchendo ulteriormente la vostra esperienza utente. Insomma, un notebook nato per essere ideale in gaming, ma che non si ferma qui. Approfittatene finché lo sconto applicato da Amazon è ancora disponibile.

Vedi offerta su Amazon