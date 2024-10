Risparmia ad ottobre: Office 2021 e Windows 11 a partire da 10€

Avere gli strumenti giusti per rimanere produttivo è essenziale. Che tu sia un professionista in cerca del metodo più idoneo per ottimizzare il flusso di lavoro o uno studente che desidera massimizzare i propri sforzi, Microsoft è un brand rinomato nel settore tecnologico. Le suite di Office e Windows offrono soluzioni pratiche e, da oggi, GoDeal24 propone un'offerta speciale a tempo limitato durante il Software Sale.

Puoi assicurarti licenze a vita per Office Professional 2021 a soli 31,75€ con il codice “GG62”. Una volta acquistata la licenza, potrai dire addio a sottoscrizioni e spese ricorrenti. Avrai, infatti, accesso illimitato alle seguenti app: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access. Crea presentazioni efficaci con PowerPoint o padroneggia Excel per elaborare i dati. Inoltre, se lavori da remoto, Teams è l'alleato giusto per rimanere aggiornato e collaborare con i tuoi colleghi online.

Anche Office 2019 Professional è disponibile al prezzo più basso di quest'anno, a soli 20€, con licenza a vita, perfetto per chi ha un budget ridotto.

Sconto del 62% su Microsoft Office - Codice Coupon: GG62

Se il tuo dispositivo è lento, tieni in considerazione l'ipotesi di aggiornare il tuo device a un sistema operativo potente. Windows 11 Professional è la versione più apprezzta dagli utenti Microsoft, ricca di funzionalità innovative per la sicurezza, ma anche strumenti per la produttività.

Potrai ottenere l'accesso a vita a soli 13,55€, utilizzando il codice "GG50" su GoDeal24. Uno degli aggiornamenti più innovativi è legato all'assistente AI integrato, Copilot, che risponde a domande, fornisce idee per la scrittura, genera immagini da descrizioni e molto altro ancora per semplificare la tua giornata.

Sconto sul sistema operativo Windows - Codice Coupon: GG50

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte multilicenza a prezzi imbattibili

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software comprati arrivano alla vostra casella e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente nel 98% delle recensioni e che offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di Godeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com