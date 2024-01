Coupon sconto da 60€ su questo bellissimi mini PC!

Se siete in cerca di un PC desktop che sia "mini", portatile, versatile e accattivante, tanto nel design quanto nel prezzo, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon che, grazie ad un coupon sconto da ben 60 euro, attivabile direttamente sulla pagina del prodotto (lo troverete poco sotto al prezzo), vi permetterà di acquistare il mini PC ACEMAGIC S, il cui case include un comodo e sfizioso schermo LCD. Il prezzo? Appena 259 euro, per un PC desktop performante e completo, ideale per il lavoro o per lo studio e che, volendo, potrete anche aggiornare dal punto di vista della componentistica interna (limitatamente allo spazio tipico di questo genere di prodotti, ovviamente).

Mini PC ACEMAGIC S1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini PC ACEMAGIC S1 è un acquisto ideale per chiunque sia alla ricerca di un PC desktop che sia compatto, ma funzionale e che possa eventualmente essere smontato e portato in giro con facilità. Parliamo, per altro, di un prodotto capace di offrire prestazioni eccezionali, grazie alla presenza di un processore Intel Alder Lake Ν95, ottimizzato per chi necessita di potenza e affidabilità.

A ciò si aggiungono poi ben 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 NVMe da 1TB, entrambi fondamentali all'ottenimento di performance di qualità, oltre che nella gestione della attività che riguardano artisti e creativi. In aggiunta c'è poi un'ottima scheda di rete con connettività avanzata, con supporto a WiFi 6, Bluetooth 5.2 e doppia Gigabit LAN, nonché il succitato display a colori LED, presente sulla parte frontale del case, e progettato per fornire all'utente alcune utilissime e pratiche informazioni sulle performance, con un monitoraggio attivo del carico della CPU e della memoria, oltre che della temperatura.

Progettato tenendo conto delle performance, ma anche del consumo energetico, il mini PC ACEMAGIC S1 é un hardware dalle buone prestazioni, ma con un TDP di soli 20W, così da assicurare un ottimo risparmio energetico senza sacrificare le performance. Parliamo, insomma, di un PC in miniatura davvero interessante che, considerato l'ottimo prezzo proposto da Amazon grazie al suo coupon limitato (occhio, potrebbe esaurirsi in poco tempo!), rappresenta indubbiamente un affare da tenere in considerazione, specie qualora abbiate bisogno di un PC che ingombri poco, ma che funzioni decisamente bene!

