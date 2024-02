Questa CPU AMD è un AFFARE per un PC gaming (-12%)

Nell'attuale panorama del mercato hardware, per chi intende assemblare un PC dedicato al gaming, la scelta ideale del processore dovrebbe orientarsi verso il Ryzen 5 7600X di AMD. Questa preferenza si giustifica non solo per le sue prestazioni generalmente superiori rispetto al 13600K di Intel ma anche per il suo prezzo più vantaggioso. Riguardo al costo, è importante sottolineare che attualmente su Amazon, la CPU è offerta a un prezzo conveniente di 217,60€, segnando un risparmio di circa 30€ rispetto alla sua media di prezzo recente.

AMD Ryzen 5 7600X, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del processore AMD Ryzen 5 7600X è indicato, come detto, per gli appassionati del gaming e per coloro che ricercano prestazioni elevate nella gestione delle proprie attività informatiche. Tale processore, con i suoi 6 core e 12 thread, garantirà prestazioni di gioco fluide, superando i 100 FPS nei titoli più esigenti, grazie anche alla sua frequenza massima di 5,3 GHz e alla possibilità di overclocking (consigliamo però l'utilizzo di uno dei migliori dissipatori per CPU).

Il supporto alla memoria DDR5-5200 assicura inoltre prestazioni senza precedenti per le applicazioni più avanzate e per il multitasking più intenso. Chi è alla ricerca di un upgrade significativo per il proprio PC, in grado di offrire non solo un netto miglioramento nelle prestazioni di gioco ma anche per l'esecuzione fluida di programmi di editing video e simulazioni complesse, troverà nel Ryzen 5 7600X il processore ideale.

La peculiarità di essere sbloccato per l'overclocking permette inoltre agli utenti più esperti di spingere ancora oltre le già impressionanti capacità di questo processore. Attenzione però: è importante notare che il dissipatore non è incluso, per cui sarà necessario acquistarne uno separatamente, soprattutto se si prevede di sfruttare le potenzialità di overclocking.

Vedi offerta su Amazon