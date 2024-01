CALO di prezzo sul notebook Gaming HP Victus! Sconto di 120€

Non perdete l'occasione di approfittare dell'offerta sul notebook gaming HP Victus 15-fa0036sl, un notebook gaming perfetto non solo per gli appassionati di videogiochi ma anche per i professionisti del digital editing. Lo trovate su Amazon a soli €779,99, rispetto al prezzo originale di €899.99, con uno sconto di ben 120€ rispetto al prezzo più basso dell'ultimo periodo. Un'affare imperdibile per qualità e prestazioni.

Notebook gaming HP Victus 15-fa0036sl, chi dovrebbe acquistarlo?

Il notebook gaming HP Victus 15-fa0036sl rappresenta una scelta ideale per gli appassionati del gaming che cercano buone prestazioni senza dover spendere cifre elevate. Con il suo processore Intel Core i5 12450H e la scheda grafica Nvidia RTX 3050, gli utenti potranno immergersi nei giochi più recenti, sperimentando una grafica dettagliata e un gameplay fluido grazie al display FHD IPS da 144Hz. L'esperienza di gioco viene ulteriormente arricchita dal sistema operativo Windows 11 Home, che include il pass Xbox per accedere a una vasta libreria di giochi.

I professionisti che lavorano con software di editing video, computer grafica o piattaforme di streaming troveranno in HP Victus 15-fa0036sl un fedele alleato. La combinazione di RAM da 16 GB e SSD da 512 GB garantisce tempi di risposta rapidi e abbondante spazio di archiviazione. Il design elegante con chassis grigio opaco, il sistema di raffreddamento avanzato, e la tastiera in plastica riciclata, rendono questo notebook un prodotto sostenibile e affidabile per chi desidera coniugare potenza e responsabilità ambientale durante l'utilizzo quotidiano.

Il notebook gaming HP Victus 15-fa0036sl offre un'esperienza veloce con il processore Intel Core i5 12450H, capace di raggiungere i 4,4GHz. La RAM da 16 GB e il rapido SSD da 512GB garantiscono reattività e spazio ampio. Il display da 15.6" FHD IPS vanta un refresh rate di 144Hz e un tempo di risposta di 9 ms, mentre la grafica Nvidia RTX 3050 da 4GB assicura prestazioni grafiche di alto livello. La struttura ultraslim e il design moderno arricchiscono la proposta, insieme a una connettività completa.

Con uno sconto di 120€ non possiamo che consigliare l'acquisto del HP Victus 15-fa0036sl per il suo equilibrio tra potenza e design. Questo laptop è ideale per gli appassionati di gaming che cercano velocità, grafica all'avanguardia e un'esperienza utente avanzata senza compromettere la portabilità. Acquistarlo significa scegliere l'alta qualità ad un prezzo accessibile, con le performance ideali sia per il divertimento che per il lavoro.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!