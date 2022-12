I sistemi di rete Wi-Fi Mesh sono sempre più diffusi, merito delle loro caratteristiche e qualità, che li rendono estremamente vantaggiosi. Dal mantenere i dispositivi sempre connessi anche quando ci si muove per casa, fino a supportare le funzionalità e gli standard più recenti, come il Wi-Fi 6, sono moltissimi i motivi per cui scegliere un sistema Mesh.

Sul mercato ci sono ormai diversi kit di questo tipo, ma oggi poniamo la nostra attenzione su di uno in particolare, il TP-Link Deco X50.

Si tratta di un sistema Wi-Fi Mesh AX3000, capace di coprire fino a 1980 metri quadri e che, tra le varie caratteristiche, vanta anche particolari algoritmi di intelligenza artificiale che regolano e ottimizzano la connettività in ogni scenario e in base alle abitudini degli utenti. Il design è moderno ed essenziale, capace di adattarsi bene a qualsiasi ambiente; ogni satellite è dotato di tre porte Gigabit LAN, che fungono anche da WAN, e di un LED, posto sotto la base, che indica lo stato di funzionamento: giallo quando Deco X50 si sta avviando, blu quando è in fase di setup, verde quando tutto funziona a dovere e rosso se invece c’è un problema.

Tutti i vantaggi e le prestazioni del Wi-Fi 6

Il Wi-Fi 6 opera su due bande, 2,4Ghz e 5GHz e risulta fino al 37% più veloce rispetto al Wi-Fi 5. Oltre alle prestazioni, il nuovo standard migliora l’efficienza e la stabilità delle connessioni tramite tecnologia come OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) e MU-MIMO, soprattutto negli ambienti dove ci sono molti device connessi, a vantaggio dei dispositivi IoT e per la Smart Home, ormai sempre più presenti nelle nostre case. Grazie alla tecnologia Mesh e all’efficienza della rete Wi-Fi 6, TP-Link Deco X50 è in grado di gestire oltre 150 dispositivi e si pone come la soluzione di connettività ideale per la casa intelligente, garantendo una comunicazione ottimale tra i vari device connessi e assicurando allo stesso tempo una navigazione sempre fluida, grazie alla capacità di smistare il traffico per non congestionare la rete.

Addio extender, benvenuto Deco Mesh

Altro vantaggio di TP-Link Deco X50 è la già citata tecnologia Mesh, che mette a disposizione molti vantaggi rispetto a una classica rete Wi-Fi, ampliata magari tramite range extender. Questi dispositivi infatti sono tutt’altro che ottimali per portare la rete in tutta la casa e non avere problemi di connessione: oltre a non avere un canale di comunicazione dedicato con il router, non sfruttano alcuna tecnologia smart per la gestione del traffico e il passaggio dal router principale al ripetitore causa una perdita della connessione: non importa che avvenga in automatico o passiate da una connessione all’altra manualmente, per pochi secondi sarete offline, cosa che non accade con il sistema Deco Mesh.

Avere una rete Mesh significa invece coprire ogni angolo della casa, raggiungendo anche i punti più remoti come la cantina, o il garage, senza mai avere interruzioni di segnale grazie ai benefici del Seamless Roaming: muovendovi per la casa passerete da un access point all’altro, collegandovi sempre a quello che vi garantisce la miglior qualità del segnale (e di conseguenza la maggior velocità), ma lo farete senza accorgervene e senza dover intervenire sulle impostazioni dello smartphone o del tablet: il cambio di rete viene gestito autonomamente dal sistema Mesh e voi non rimarrete mai senza connessione, nemmeno un secondo.

Oltre al Seamless Roaming c’è poi l’Adaptive Routing, tecnologia di Deco che permette alla rete di scegliere in modo dinamico e intelligente il percorso migliore su cui far comunicare i dispositivi connessi e la rete Internet: i vari Deco che compongono la rete Mesh comunicano tra loro per gestire e “smistare” il traffico dati nella maniera migliore in base alla situazione, così da garantire sempre le massime prestazioni.

Il Self Healing è un altro asso nella manica di TP-Link Deco X50: si tratta di una funzione di autodiagnosi che permette al sistema di reagire, adattandosi istantaneamente per non interrompere la connessione nel caso in cui venga rilevato un problema e, ad esempio, uno dei nodi della rete non sia più in grado di gestire il traffico. Molto utile anche la diagnostica di rete che verifica robustezza della password, port forwarding e altri parametri, tra cui la congestione del canale; se il sistema rileva problemi, è sufficiente cliccare “ottimizza” per risolverli automaticamente, senza dover intervenire manualmente sulle impostazioni di rete.

Massima sicurezza, anche per i più piccoli

Ovviamente quelli offerti dalle tecnologie Wi-Fi 6 e Mesh non sono gli unici vantaggi messi a disposizione da Deco X50, che integra anche funzionalità di sicurezza e per la gestione del traffico di ultima generazione. A disposizione abbiamo il Parental Control, semplice e intuitivo che consente di creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia, selezionare dispositivi e fasce orarie in cui è possibile connettersi e diversi filtri che bloccano determinati siti in base all’età, oltre alla possibilità di sospendere la connettività con un tocco e di consultare dei report che mostrano quali siti vengono visitati e per quanto tempo.

Non mancano poi il Quality of Service, che altrettanto facilmente permette di selezionare a quali dispositivi connessi alla rete dare la priorità, così da avere sempre le massime prestazioni in base alle proprie esigenze, e il supporto al protocollo di sicurezza WPA3-Personal, che migliora ulteriormente il già ottimo livello di sicurezza di WPA2 grazie al supporto a una crittografia 192-bit, alla sostituzione della PSK (Pre-Shared Key) con la SAE (Simultaneous Authentication of Equals) e altre novità.

Gestione semplicissima grazie all’app

Tutto quanto descritto di TP-Link Deco X50 (e molto altro) può essere comodamente gestito attraverso un’unica app, disponibile per iOS e Android e denominata “TP-Link Deco”. L’applicazione è l’ideale anche per installare il sistema Mesh in casa, dal momento che offre istruzioni che guidano passo-passo nel processo: è sufficiente collegare un Deco al modem, aprire l’app e seguire le indicazioni per avere una rete Wi-Fi perfettamente funzionante in ogni angolo della casa. Una volta configurato il primo dispositivo, basta posizionare i satelliti e alimentarli per far sì che siano aggiunti in automatico alla rete Mesh.