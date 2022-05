Man mano che ci avviciniamo sempre più al periodo di lancio dei nuovi Ryzen 7000 anticipati da AMD al Computex 2022, le prime schede madri AM5 iniziano a mostrarsi in rete. Dopo un leak del modello Prime X670-P Wi-Fi e del suo design a doppio chipset, questa volta possiamo finalmente vedere la prima presentazione ufficiale da parte di Asus, che ha da poco svelato online la nuova scheda madre ROG Crosshair X670E Extreme.

Trattandosi di un modello di fascia alta, Crosshair X670E Extreme adotta tutti gli standard più recenti, fra cui il PCI-E 5.0 e il supporto alle memorie RAM DDR5. La scheda ha un aspetto abbastanza accattivante, con dissipatori dotati di display LED AniMe Matrix in grado di riprodurre animazioni personalizzate; questi ricoprono praticamente metà del PCB, lasciando scoperti soltanto i connettori PCI, oltre che la zona dove è presente il socket e gli slot per i moduli RAM.

Gli amanti dell’illuminazione LED potranno sbizzarrirsi nel collegare qualsivoglia striscia o ventola luminosa, attraverso la presenza di un connettore RGB Aura e due connettori ARGB di seconda generazione.

Fonte: Asus

La nuova scheda madre di ASUS offre due slot PCI-E 5.0 x16, quattro slot per RAM DDR5, ben cinque connettori NVMe per SSD M.2 (di cui quattro PCI-E Gen 5) e 6 porte SATA III. Non mancano ovviamente le opzioni dedicate al raffreddamento, che includono ben sei connettori per ventole e la possibilità di collegare due pompe per sistemi custom loop, coadiuvati dalla presenza di sensori dedicati al monitoraggio del flusso del liquido refrigerante. Dei display LED segnaleranno anche i codici errore relativi a possibili problemi di avvio, mentre un pratico tasto denominato “Q-Release”, faciliterà la rimozione della GPU dallo slot PCI-E 5.

Il comparto audio include un chip SupremeFX 7.1 Surround con amplificazione integrata, assieme a un DAC Quad ESS ES9218PQ per il collegamento delle cuffie dal pannello frontale. Questo comprende infine la possibilità di collegare delle porte USB 3.2 con supporto alla ricarica da 60W Quick Charge 4+.

Rimangono sconosciuti sia la data di disponibilità che il prezzo, anche se ASUS ROG Crosshair X670E sarà probabilmente acquistabile non appena AMD lancerà i suoi nuovi processori Ryzen 7000 basati su architettura Zen 4. La nuova gamma AM5 comprenderà anche ulteriori modelli ROG Strix, TUF Gaming, ProArt e ASUS Prime.