Questa tastiera ROG ha uno switch nascosto sul fondo, ecco a cosa serve

Asus ha recentemente presentato la nuova versione della sua tastiera da gaming, la ROG Azoth Extreme, prevista per il rilascio nel terzo trimestre dell'anno. Questo modello aggiornato è caratterizzato da un'elevata qualità costruttiva.

Realizzata in metallo e fibra di carbonio dispone di una piastra che può essere regolata in altezza per cambiare la rigidità dei tasti tramite uno switch nascosto sul fondo. Il nuovo display OLED a colori posizionato nell'angolo in alto a destra, ora dotato di touchscreen, permette agli utenti di visualizzare immagini, animazioni o statistiche direttamente dalla tastiera.

L'Asus ROG Azoth Extreme offre una scelta fra switch NX lineari, clicky o tattili, e continua a supportare la personalizzazione con switch di terze parti grazie alla sua compatibilità hot-swap. Incredibilmente, la tastiera raggiunge una durata della batteria fino a 1600 ore anche con polling rate elevato. In modalità wireless a 2,4GHz, con il dongle dedicato, raggiunge infatti una frequenza di polling massima di 8000Hz, ma può essere collegata anche via Bluetooth in caso di necessità.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Oltre alla tastiera, Asus ha migliorato anche i suoi accessori audio e un mouse. ROG Delta II è un headset da gioco, si distingue per la possibilità di gestire contemporaneamente due fonti audio grazie alla tecnologia DualFlow Audio. Questo modello supporta la connettività wireless 2,4GHz, Bluetooth e cavo, offrendo agli utenti un controllo flessibile del volume per ogni canale audio. ROG Delta II promette fino a 110 ore di utilizzo e una riduzione della latenza significativa rispetto ai suoi competitori.

A concludere la carrellata di annunci, troviamo ROG Harpe Ace Extreme, un'altra novità importante rappresentando l'evoluzione del famoso mouse da gioco Harpe Ace. Questa nuova versione, realizzata in fibra di carbonio, pesa appena 47 grammi e monta piedini in vetro Gorilla Glass 3, promettendo prestazioni superiori con una latenza di click di soli 0,45 millisecondi. Il mouse, compatibile con il dongle con polling rate booster a 2,4GHz, si prepara a competere per il titolo di miglior mouse da gioco sul mercato.