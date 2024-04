ROG Mjolnir esiste davvero: una batteria per giocare ovunque, anche all'aperto

ASUS ROG ha presentato una nuova e intrigante soluzione dedicata agli appassionati di gaming all'aperto: la stazione di alimentazione ROG Mjolnir. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, considerando il periodo dell'anno, questa novità non è un pesce d'aprile, ma un prodotto reale, che debutterà nei prossimi mesi e che vedremo probabilmente al Computex 2024.

Malgrado le informazioni disponibili siano ancora limitate, un post di ASUS ROG su X ha offerto un'anteprima di quello che gli appassionati possono aspettarsi. L'immagine condivisa rivela una serie di caratteristiche intriganti del ROG Mjolnir, suggerendo che possa trattarsi di una stazione di alimentazione esterna ideale per l'utilizzo in ambienti aperti. Dotata di almeno quattro prese elettriche e quattro porte USB, tra cui due Type-C e due Type-A, questa unità promette di soddisfare le esigenze di alimentazione più disparate, per soddisfare il vostro desiderio di gaming ovunque siate.

In aggiunta, il dispositivo sfoggia anche un ampio display digitale, progettato per fornire statistiche dettagliate in tempo reale, migliorando cosi l'esperienza complessiva di utilizzo. Il design appare decisamente insolito, specialmente se si considera l'impugnatura, ma difficilmente il prodotto finale avrà davvero il manico dell'iconico martello di Thor; sarebbe davvero poco pratico.

Sebbene la data di lancio non sia stata ancora annunciata ufficialmente, ASUS ha lasciato intendere la presenza della sua nuova stazione di alimentazione ROG Mjolnir all'evento Computex 2024, programmato per giugno. Come di consueto noi di Tom's Hardware saremo presenti alla fiera e non vediamo l'ora di scoprire di cosa è capace la prima stazione di alimentazione "gaming": che sia l'inizio di un nuovo trend di prodotti?