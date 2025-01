ROG svela la sua linea di laptop da gaming con RTX 50, incluso il mostruoso Strix Scar

ROG, la divisione gaming di Asus, ha presentato sei nuovi laptop gaming con GPU NVIDIA RTX serie 5000 "Blackwell" al CES di Las Vegas. I modelli di punta sono gli Asus Strix Scar 16 e 18, equipaggiati con processori Intel Core Ultra 9 285HX e GPU fino alla RTX 5090. Questi laptop offrono display mini-LED da 16 o 18 pollici con risoluzione 2560x1440, refresh rate di 240 Hz e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Supportano fino a 64 GB di RAM DDR5-5600 e SSD PCIe 5.0 facilmente aggiornabili dall'utente.

Molto banalmente, il pannello inferiore dei laptop, può essere smontato senza bisogno di alcun utensile, semplicemente facendolo scivolare di lato. Una volta aperti, ogni slot per i componenti aggiuntivi sarà in bella vista, permettendo agli utenti di potenziare a propria macchina in qualsiasi momento e con estrema facilità.

Per il raffreddamento, gli Strix Scar utilizzano tre ventole e metallo liquido Conductonaut Extreme su CPU e GPU. Inoltre sia la CPU che la GPU presentato un rivestimento al metallo liquido proprietario di Asus, che permette di abbattere le temperature delle componenti di ulteriori 15 gradi. L'azienda afferma che questo sistema opera a 45 dB offrendo le massime prestazioni, costanti nel tempo e senza eccedere nella rumorosità. Un'altra caratteristica distintiva è la matrice LED AniMe Vision sul retro del coperchio, personalizzabile dall'utente e che permette di avere un'effetto "aura" attorno alla base d'appoggio dei laptop.

Asus ha anche presentato i modelli Strix G16 e G18, disponibili sia con CPU Intel che AMD:

Versioni Intel: fino a Core Ultra 9 275HX e RTX 5080

- Versioni AMD: fino a Ryzen 9 9955HX3D e RTX 5070

Tutti offrono display mini-LED da 16 o 18 pollici con specifiche simili agli Scar. I modelli AMD pesano leggermente meno dei corrispettivi Intel.

I laptop della serie Strix hanno due slot M.2, uno dei quali vuoto per futuri upgrade. Alla stessa maniera i modelli da 32GB di RAM presenteranno gli slot vuoi per effettuare in totale autonomia l'upgrade a 64GB.

Zephyrus ultraleggeri

Infine, Asus ha aggiornato anche la linea ultraleggera Zephyrus:

G14 : CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370, GPU fino a RTX 5080, display OLED 14" 2880x1800 120 Hz

: CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370, GPU fino a RTX 5080, display OLED 14" 2880x1800 120 Hz G16: CPU Intel Core Ultra 9 285H, GPU fino a RTX 5090, display OLED 16" 2560x1600 240 Hz

Nonostante la potenza aggiunta, pesano rispettivamente solo 1,57 kg e 1,95 kg, con uno spessore inferiore ai 18 mm, mantenendo il peculiare design elegante e adatto a tutte le situazioni.

Lo chassis in alluminio unibody, unito a una elegante striscia led, personalizzabile, sul coperchio frontale dei laptop, riescono a mantenere un design davvero minimale che è stato capace di conquistare migliaia di utenti lo scorso anno.

Asus prevede di lanciare tutti questi nuovi laptop gaming nel corso del primo trimestre 2024, indicativamente a Marzo quando verranno rilasciate le GPU RTX 50 laptop. I prezzi e le configurazioni esatte per i mercati statunitense ed europeo non sono ancora stati annunciati.