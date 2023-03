Le ultime indiscrezioni sulle GPU di fascia medio bassa NVIDIA, condivise dall’account Twitter MEGAsizeGPU, svelano le possibili date di lancio per RTX 4050, RTX 4060 Ti e RTX 4060: le prime due arriverebbero rispettivamente a giugno e alla fine di maggio, mentre non ci sarebbe ancora una data certa per la RTX 4060 “liscia”.

Tra i rumor ci sono alcuni dettagli sulla RTX 4050 che non fanno ben sperare. La scheda infatti avrebbe solo 6GB di VRAM e un bus 96-bit, specifiche peggiori di quelle della RTX 3050, dotata di 8GB di VRAM e un’interfaccia 128-bit.

Ovviamente si tratta di rumor che vanno presi come tali, ma se queste dovessero essere le specifiche finali, la scheda sarebbe fortemente limitata nelle prestazioni dalla quantità di memoria, dato che moltissimi giochi tripla A richiedono almeno 8GB di VRAM per funzionare correttamente, mentre altri hanno bisogno di ancor più memoria video. Anche l’interfaccia 96-bit sarebbe un problema da non sottovalutare e renderebbe la scheda davvero poco appetibile, specialmente considerando il fatto che probabilmente avrà un costo di circa 300 euro.

Con il lancio della RTX 4090 già in molti si erano posti delle domande sulle prestazioni della fascia bassa, in prospettiva molto elevate visto quanto offerto dalla top di gamma. Uno dei timori era proprio che NVIDIA limitasse le prestazioni della scheda andando a “castrare” memoria video e bus, esattamente come emerso dalle ultime voci di corridoio.

Vogliamo credere che si tratti di rumor errati (come molte volte capita) e che NVIDIA in realtà abbia in programma un degno successore della RTX 3050, con la medesima quantità di VRAM e la medesima interfaccia 128-bit. La RTX 4050 è una scheda di fascia bassa e per questo non ci si possono aspettare prestazioni eccezionali, è vero, ma una cosa è creare una GPU entry level bilanciata e capace comunque di regalare soddisfazioni a chi, ad esempio, si approccia per la prima volta al PC gaming, un’altra è limitare una scheda video potenzialmente molto interessante con un bus troppo piccolo e una quantità di VRAM che non permette nemmeno di giocare agli ultimi titoli usciti e che, diciamocelo chiaramente, nel 2023 è decisamente inadeguata.