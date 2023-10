RTX 4080 e 4070 Super in arrivo a fine anno, secondo le indiscrezioni

Un noto leaker hardware conosciuto come Hongxing2020, sta alimentando delle speculazioni sul possibile arrivo degli aggiornamenti "SUPER" per alcune delle attuali schede grafiche Nvidia serie 4000.

Nonostante l'affidabilità del leaker in passato, va notato che in precedenza Hongxing2020 aveva menzionato un aggiornamento "SUPER" per la serie RTX 3000 che non si è concretizzato, pertanto, è saggio prendere la notizia con le pinze.

A ogni modo, secondo le voci che circolano, Nvidia sta prendendo in considerazione almeno tre schede grafiche per questi aggiornamenti: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER e RTX 4070 SUPER.

Ciò che rende questi rumor ancora più interessanti è l'idea che NVIDIA potrebbe introdurre la sua prima scheda "Ti SUPER".

Poiché le specifiche esatte e la data di rilascio non sono ancora ufficiali, ogni speculazione su questi dettagli rimane una voce da corridoio non ancora confermata.

Tuttavia sarebbe davvero interessante vedere nuovamente il marchio "SUPER" sulle schede Nvidia. Dopotutto, la serie 2000 SUPER andò abbastanza bene, ricevendo comunque un buon riscontro da parte di critica e pubblico.