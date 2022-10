Nvidia GeForce RTX 4090 ha da qualche settimana fatto il suo debutto ufficiale nel mercato, precedendo il resto di GPU della nuova gamma, come RTX 4080 che uscirà a novembre e gli altri modelli attesi per i prossimi mesi. L’azienda californiana è solita a capitalizzare al massimo i profitti derivanti dai prodotti più redditizi, motivo per cui anche se la nuova scheda video top di gamma per PC è molto richiesta, sarebbe stato deciso di dare maggior priorità alla produzione della GPU per server e datacenter Hopper H100.

L’indiscrezione proviene da MyDrivers, dove viene appurato che il segmento dei processori grafici a cui appartiene Hopper H100 è molto più redditizio per Nvidia, che per questo avrebbe preso una tale decisione. Nonostante il prezzo di vendita a dir poco da capogiro, la GeForce RTX 4090 risulta attualmente esaurita in buona parte dei mercati, senza contare che dal momento del lancio in USA e in Asia il costo è anche lievitato rispettivamente fino a 3000$ e 20.000 Yuan. L’aumento è dovuto anche al limitato numero di schede video disponibili, appena sufficienti per coprire soltanto alcuni giorni successivi al loro arrivo sul mercato.

Photo Credit: ServeTheHome

Al tempo stesso, la domanda per la GPU Hopper H100 ha subito un’impennata a seguito dell’imminente divieto di export in Cina che verrà attuato dagli Stati Uniti. A salire è quindi anche il prezzo dell’acceleratore stesso, che da 80.000 Yuan (pari a 11.227€) è passato a costare ben 240.000 Yuan (33.662€), cifra che sale ulteriormente nel caso della più potente versione SMX. Utilizzando le capacità produttive destinate alle GPU desktop, Nvidia sembra voler soddisfare tutti gli ordini piazzati per le H100 prima che il divieto diventi effettivamente valido: per farlo ha tempo fino al mese di settembre 2023. Ciò potrebbe intaccare ulteriormente la disponibilità delle GeForce RTX 4090 e, in generale, di tutta la nuova serie RTX 4000 almeno per un anno.