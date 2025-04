RTX 5060 Ti e RTX 5060 ufficiali: si parte da 299 dollari

NVIDIA ha annunciato ufficialmente le nuove schede grafiche della serie GeForce RTX 5060, ampliando la gamma basata sull’architettura Blackwell e portando le tecnologie più recenti anche nella fascia medio-bassa del mercato. Le nuove GPU GeForce RTX 5060 Ti e RTX 5060, saranno disponibili a partire da domani 16 aprile e da maggio rispettivamente, con prezzi che partono da 299 dollari per il modello base.

L’obiettivo dichiarato di NVIDIA è portare le innovazioni dell’architettura Blackwell, introdotta nelle soluzioni di fascia più alta rilasciate in questi primi mesi del 2025, a un pubblico più ampio. Le nuove schede includono le tecnologie più recenti per l’accelerazione dell’intelligenza artificiale e del ray tracing, con un focus particolare sul rendering neurale. Come per gli altri modelli della gamma RTX 50, anche RTX 5060 Ti e la RTX 5060 sono dotate di nuovi Tensor Core di quinta generazione con supporto FP4 e FP8, e di RT Core di quarta generazione che promettono il raddoppio del throughput in ray tracing rispetto alla generazione precedente.

Entrambe le schede integrano anche l’AI Management Processor (AMP), progettato per gestire in parallelo modelli AI e carichi grafici. Un'altra delle novità principali è la presenza del DLSS 4, che consente un incremento delle prestazioni attraverso diverse novità, tra cui la generazione Multi Frame Generation esclusiva per le schede Blackwell. NVIDIA sostiene che, in combinazione con la nuova architettura, DLSS 4 sia in grado di offrire prestazioni superiori a quelle native in termini di qualità visiva, oltre a una maggiore fluidità e una minore latenza.

Ne è un esempio Hogwarts Legacy, dove la RTX 5060 Ti raggiunge i 171 fps con una latenza di 47 ms in DLSS 4, contro i 61 fps e 70 ms ottenuti in modalità nativa. Anche nei carichi con ray tracing completo, le prestazioni risultano raddoppiate rispetto alla RTX 4060 Ti. Per la RTX 5060, NVIDIA dichiara (in 1080p) frame rate elevatissimi anche in titoli estremamente impegnativi come Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 e Hogwarts Legacy, ovviamente grazie alle nuove tecnologie.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, sulla RTX 5060 Ti troviamo 4608 CUDA Core, 144 Tensor Core e 36 RT Core, con una frequenza base di 2407 MHz che in boost arriva fino a 2572 MHz. La memoria GDDR7 opera invece a 28 Gbps su un bus 128 bit, per una larghezza di banda complessiva di 448 GB/s; infine, il TGP della scheda è di 180 watt. La RTX 5060 mette a disposizione invece 3840 CUDA Core, 112 Tensor Core e 30 RT Core, con frequenze che vanno dai 2280 MHz ai 2497 MHz. La memoria, anche in questo caso di tipo GDDR7, opera a 28 Gbps su un bus 128 bit, offrendo quindi la stessa larghezza di banda di 448 GB/s della sorella maggiore. In questo caso il TGP è di 145 watt.

Proprio parlando di memoria video, la RTX 5060 Ti sarà disponibile in due varianti: una con 8 GB di memoria al prezzo di 379 dollari e una versione da 16 GB a 429 dollari. La RTX 5060, invece, verrà commercializzata solo nella versione da 8 GB a partire da 299 dollari. NVIDIA non ha ancora comunicato il prezzo in euro per la RTX 5060, ma ha condiviso i listini della RTX 5060 Ti, che costerà 405 euro per la versione 8GB e 459 euro per quella 16GB. Si tratta senza dubbio di un bel taglio rispetto alla passata generazione, considerando che la RTX 4060 Ti da 16GB aveva debuttato alla bellezza di 559 euro, mentre il modello da 8GB costava 449 euro. 100 euro di differenza che sicuramente giocano a favore del nuovo modello, che però rischia di soffrire degli stessi problemi di disponibilità e prezzi già visti con il resto delle RTX 50: vedremo come andranno le cose quando la scheda debutterà sul mercato.

La gamma RTX 5060 si estende anche al mercato notebook, con l’arrivo di modelli equipaggiati con le nuove GPU previsti per maggio. I laptop con RTX 5060 promettono performance paragonabili a quelle desktop grazie all’integrazione delle stesse tecnologie, mantenendo al tempo stesso un profilo sottile – fino a 14,9 mm – e una buona autonomia. I principali produttori hanno già confermato l’arrivo di modelli con GPU RTX 5060, con prezzi che dovrebbero partire da 1099 dollari; anche in questo caso, però, non ci sono informazioni ufficiali sui prezzi dedicati al nostro mercato.